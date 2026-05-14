משטרת התנועה ( צילום: דוברות המשטרה )

מחוז ירושלים במשטרת ישראל השלים את ההיערכות המבצעית המקיפה לקראת אירועי יום ירושלים, שיחולו היום (חמיש). ההיערכות, שגובשה בהובלת מפקד המחוז ניצב אבשלום פלד, נועדה להבטיח שכלל האירועים יתקיימו בבטחה תוך שמירה על שלום הציבור וביטחונו.

על פי התכנון, החל משעות הבוקר המוקדמות יתפרסו אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים ברחבי העיר. המשימה המרכזית העומדת בפני כוחות הביטחון היא אבטחת רבבות החוגגים, המבקרים והמתפללים, שמירה על הסדר הציבורי והסדרי התנועה. המשטרה הבהירה כי תפעל בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל ניסיון להפר את החוק או לפגוע בביטחון הציבור.

המבצע המשטרתי בכבישי מרכז הארץ ( צילום: דוברות המשטרה )

צעדת הדגלים בתוואי המסורתי

צעדת 'ריקוד הדגלים' המסורתית צפויה להתקיים בתוואי הקבוע, מגן סאקר דרך מרכז העיר ועד לכותל המערבי דרך שערי העיר העתיקה. כוחות המשטרה ילוו את המשתתפים ויפעלו לוויסות תנועת הולכי הרגל והרכבים, מתוך מטרה לאפשר לכל אדם – ללא הבדל דת או לאום – להגיע ליעדו בבטחה.

המשטרה קוראת לכלל הציבור להישמע להוראות השוטרים בשטח ולהימנע מגילויי אלימות, פיזית או מילולית, על מנת לשמור על אופיו החגיגי של היום.

הסדרי תנועה מיוחדים

כחלק מהמאמץ להקל על תושבי העיר והמבקרים, המשטרה תפעיל מערך הכוונת תנועה דינמי תוך שמירה על צירי מרקם חיים. החל מהשעה 15:00 יחסמו לתנועה מספר צירים מרכזיים בעיר, ביניהם: בן צבי (מרופין עד רבין), בצלאל, המלך ג'ורג', אגרון, יצחק קריב, שלמה המלך, דוד המלך, חטיבת ירושלים, צנחנים, הנדסה, מנהרת צה"ל, חיים בר לב (מצומת זקס דרומה), סולטאן סולימאן וציר העופל.

הצירים יפתחו בהדרגה עם התקדמות הצעדה. התחבורה הציבורית תנוע בצירים חלופיים שסוכמו מראש עם החברות. הרכבת הקלה תפעל במתכונת מצומצמת החל מהשעה 14:00 – מדרום עד תחנה מרכזית, ומצפון עד גבעת התחמושת.

המבצע המשטרתי בכבישי מרכז הארץ - צילום: דוברות המשטרה המבצע המשטרתי בכבישי מרכז הארץ | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 2:21

הילולת שמואל הנביא

במקביל לאירועי יום ירושלים, המשטרה תיערך לאבטחת המתפללים והמבקרים בהילולת שמואל הנביא, שתתקיים היום ומחר. כביש 436 ייחסם לסירוגין מצומת מינץ להר שמואל בשני הכיוונים. מתחם ההר יהיה סגור לכלי רכב פרטיים, והגישה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד.

משטרת ישראל קוראת לציבור להתאזר בסבלנות ולהסתייע ביישומוני הניווט. בכל מקרה של זיהוי חפץ או אדם חשוד, יש לפנות למוקד 100. למידע נוסף, מוקד 110 עומד לרשות הציבור.