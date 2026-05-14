קרן טרנר, מועמדת מפלגת "ביחד" לכנסת, מטעם רשימתו של נפתלי בנט, חשפה הבוקר (חמישי) בריאיון למורן אזולאי ב-Ynet כי לוקחת כדורים כבר 15 שנה. זאת ברקע הסערה סביב דבריה של עידית סילמן על מצב בריאותו של בנט, ותביעת בנט נגד סילמן.

״אני כבר 15 שנים לוקחת כדורים. הייתי חמש שנים סמנכ״לית תשתיות ועוד 4 שנים מנכ״לית ואף אחד לא ידע אם אני לוקחת או לא. זה לא שינה את מי שאני", אמרה טרנר.

"סילמן, את שרה במדינת ישראל. אנחנו אומה בפוסט טראומה. הורים שלחו את הילדים להילחם, הורים קברו את הילדים שלהם ועל זה את בוחרת ללעוג. זה מביש״, היא חתמה.

בציוץ בחשבונה ברשת X, אחרי פרסום הריאיון, שיתפה טרנר: "כשחזרתי הביתה מהראיון התיישבתי ליד עמית שלי, בת 8.5. סיפרתי לה שיש שרה בממשלה שלנו, ששיקרה ואמרה שבנט (היא כבר יודעת מי זה) לוקח כדורים. ושהיא אמרה את השקר הזה כדי לנסות להעליב אותו ולהקטין אותו. ושהכי גרוע זה שהיא בעצם לעגה לאנשים שבאמת יש להם קשיים, ובאמת לוקחים כדורים.

"אמרתי לה שבגלל זה, אני החלטתי לספר בראיון לכל הציבור בישראל, שאני דווקא כן לוקחת כדורים. ושהיא יודעת את זה מזמן, אבל עוד מעט גם כל המדינה תדע את זה. היא שתקה.

"אז שאלתי אותה: ״מה את אומרת על זה תושתוש?" והיא פשוט הסתכלה עליי, עם הנמשים המהממים האלה שלה, ואמרה מילה אחת: "אמיצה". אני נמסתי, והיא חזרה לחפש באינטרנט "סקוושי" (או איך שלא קוראים לזה). אחר כך סיפרתי גם לעומר (בן 10) ולנטע (בן 6) על הראיון שעומד להתפרסם.

"עמית שעמדה לידנו שאלה: "אמא, למה בעצם סיפרת לכולם בראיון?" אמרתי לה שיש אנשים שקשה להם להתחיל לקחת כדורים, או אנשים שלוקחים ומתביישים שהם לוקחים, ושאולי אם הם יראו שמישהי כמוני שהיתה בתפקידים מאוד משמעותיים גם לוקחת כדורים, ושזה בכלל לא סוד מבחינתה, זה אולי יעזור להם. וככה יהיה להם יותר טוב בחיים שלהם. וזה חשוב לי. היא חייכה. ואז שלושתם חזרו להתווכח איתי על שעת השינה. שלושה מול אחת אבל ניצחתי".

בנט הגיב לה: "קרן, בפתיחות האמיצה שלך ובכנות שלך את מעניקה כוח ואומץ למאות אלפי נשים וגברים, נערות ונערים, שמתמודדים עם ה"סטיגמה" הזו בשקט. אלה האנשים שאנחנו זקוקים להם בהנהגת המדינה. בקרוב עם ישראל כולו יזכה בך כנבחרת ציבור".

יונתן שלו, גם הוא מועמד מטעם בנט במפלגת "ביחד", הגיב בחשבונו ברשת X: "אני רוצה להגיד לך אחרי השנים האלה של לחימה אינטנסיבית ואובדן של החברים הכי טובים שלי - כולנו רק מתחילים לעבד את כל מה שעבר עלינו. ותדעי שאני שואב ממך כוח על הכנות, היושר והעוצמה שאת מקרינה. מת עלייך. ויאללה, מצילים את ישראל".

חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד כתבה: "השימוש של סילמן בטיפול תרופתי ככלי להשמצה הוא לא פחות ממסוכן. ‏שרה שמנותקת לחלוטין ממה שקורה בעם שלה, מדינה שלמה שחיה בפוסט טראומה קולקטיבית. ‏בישראל 2026 טיפול בנפש הוא לא 'חולשה', אלא כוח.

"‏אסור לשכוח: אנחנו נמצאים רק בתחילתו של צונאמי נפשי חסר תקדים בעקבות המלחמה. מי שמשתמשת בזה ככלי ניגוח פוליטי, מפנה עורף ללוחמים, למשפחות ולחברה שלמה שזקוקה לריפוי. ‏קרן טרנר, תודה על האומץ והכנות שלך. ‏את הקול של מאות אלפי ישראלים וישראליות שבוחרים בחיים ובבריאות הנפש שלהם כל יום מחדש".

חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד הגיבה: "מאות אלפי אנשים מתמודדים נפשית, וזה לא הופך אותם לאנשים פחות טובים או פחות מוכשרים. רק מי שמלא בשנאה יכול להפוך את זה לקרדום פוליטי לחפור בו או לנושא ללעג. עצוב שזה מה שנשאר לסילמן ודומיה לדבר עליו, בהיעדר הישגים כלשהם". היא סיכמה: "קרן, את מלכה". חבר מפלגתה ולדימיר בליאק הוסיף: "כל מילה של קרן טרנר. תודה על היושרה והאומץ".