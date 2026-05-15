פוענח הרצח של הולך הרגל: יצא לקנות לחם – ונפגע מכדור תועה

בתום חקירה סמויה ומאומצת, המשטרה פענחה את רצח ואיל סעאידה בן ה-22, שנורה למוות בשוגג על רקע סכסוך אלים שהחל בבית ספר והסלים | חמישה חשודים, בהם קטינים, תכננו את הירי בקפידה | כתבי אישום חמורים יוגשו בימים הקרובים (חדשות)

טרגדיה שהחלה בסכסוך מיותר והסתיימה באובדן חיי אדם של עובר אורח תמים: התירה לפרסום כי פענחה את רצח ואיל סעאידה, צעיר בן 22 תושב אום אל-גנם, שנורה למוות לפני מספר חודשים.

האירוע הקשה התרחש בשעות הערב של ה-23 בפברואר 2026. סעאידה יצא מביתו בסיום יום הצום המוסלמי בחודש הרמדאן אל מאפייה מקומית ביישוב כדי לקנות לחם.

בזמן ששהה מחוץ למאפייה, נפתחה לפתע אש כבדה במקום. הצעיר, שכלל לא היה היעד לפגיעה, נפגע מכדור תועה וצנח הצידה בתוך רכבו.

פרט טרגי במיוחד שעלה מהחקירה חושף כי חלפו דקות ארוכות עד שעוברי אורח במקום הבחינו בצעיר הפגוע בתוך הרכב והזעיקו את צוותי הרפואה. הוא פונה לבית החולים כשהוא במצב אנוש, ושם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

הויכוח שהוביל לירי
עם קבלת הדיווח על הירי, הגיעו כוחות גדולים לזירה והוטלה חקירת המקרה על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז צפון. באמצע חודש אפריל הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של מספר חשודים.

חוקרי המשטרה גילו כי הרקע לאירוע הירי הקטלני הוא סכסוך מקומי שהחל מסיבה של מה בכך – ויכוח בבית ספר. הסכסוך הסלים לאירוע דקירות ברחוב ראשי ביישוב שיבלי (אירוע שבגינו כבר הוגש כתב אישום נגד הדוקר), והגיע לשיאו באותו ערב, במסע ירי מסיבי שכוון לעבר בתי עסק השייכים לקרובי משפחה של אחד הצדדים המעורבים.

במסגרת החקירה המסועפת, הצליחו החוקרים לקשור חמישה חשודים – קטינים ובגירים – לאירוע. על פי החשד, החמישה תכננו את אירוע הירי בדייקנות רבה, תוך שהם מצטיידים מראש ברכב מבצעי ובנשק ארוך.

לאור הממצאים והתשתית הראייתית שגובשה, צפויה פרקליטות מחוז צפון להגיש ביום ראשון הקרוב כתבי אישום חמורים נגד החמישה בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת.

המעצרים
מפקד היחידה המרכזית של מחוז צפון, נצ"מ אייל הררי, ציין עם סיום החקירה: "פענוח רצח זה מצטרף לשורה של הישגים אותם חשפנו השבוע במחוז צפון, וביניהם הפעלת סוכן סמוי שהפליל סוחרי אמל"ח רבים, פענוח ניסיון חיסול של ראש רשות מכהן, ומעצר חשוד ברצח בעיר נצרת".

"כל ההישגים האלה מצביעים על נחישותנו להילחם בפשיעה ברחוב הערבי", סיכם מפקד הימ"ר. "אנו נמשיך לפעול נגד מחוללי הפשיעה החמורה תוך שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותנו, על מנת למצות עמם את הדין ולחזק את ביטחון התושבים".

