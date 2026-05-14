לוחמי החטיבה לביטחון פנים של משמר הגבול סגרו את נתיב בריחתו של רוכב אופנוע באכסאל, הפילו אותו לקרקע ועצרו אותו בתום מרדף.

האירוע הסתיים כאשר החשוד הגיע למבוי סתום וניסה לבצע פניית פרסה כדי להמשיך בבריחתו, אך צוות אופנוענים חסם את דרכו.

במהלך ניסיון הבריחה האחרון פגע הרוכב באחד הלוחמים והתרסק עם האופנוע על הקרקע. הלוחמים זינקו על החשוד, השתלטו עליו באופן מיידי וכבלו אותו במקום. מבדיקת המשטרה עלה כי העצור, צעיר בן 18, כלל אינו מחזיק ברישיון נהיגה.

המרדף החל כאשר הכוחות זיהו את האופנוע כשהוא ללא לוחיות זיהוי ונוסע במהירות גבוהה. "במהלך פעילות מבצעית של אופנועני החטיבה לבט״פ של מג״ב, בגזרת תחנת תבור, זיהו הלוחמים בכפר אכסאל אופנוע מוטוקרוס ללא לוחיות זיהוי, אשר נסע במהירות תוך סיכון משתמשי הדרך", נמסר מהמשטרה.

הרוכב סירב להישמע להוראות השוטרים לעצור והחל להימלט אל תוך השטח, שם נמשך המרדף המבצעי עד למעצרו. האופנוע הוחרם על ידי הכוחות והחשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

