עקבו אחר הקורבן עד לבית המלון בטבריה - ותקפו באכזריות | צפו

אירוע אלימות חמור שאירע לאחרונה בעיר טבריה, מסתיים בימים אלו מאחורי סורג ובריח. משטרת ישראל התירה לפרסום כי סיימה את חקירתם של ארבעה חשודים, תושבי העיר נשר, אשר תקפו באכזריות אדם אחר בתוך בית מלון בעיר, וזאת על רקע סכסוך שהתגלע ביניהם קודם לכן.

ראשיתה של הפרשה בתאריך 24 באפריל 2026. בשעות הערב, התקבל דיווח בהול במוקד 100 של המשטרה על אירוע אלימות מתמשך באחד מבתי המלון בטבריה. מבירור פרטי המקרה עלה כי זמן קצר קודם לכן, פרץ ויכוח בין החבורה לבין הקורבן באחד מחופי הכנרת, וזאת על רקע סכסוך ישן שקיים בין הצדדים. לאחר הוויכוח, החליטו החשודים שלא להרפות ועקבו אחר הקורבן. עם כניסתו לבית המלון בו שהה, הם התנפלו עליו והחלו לעמת אותו באלימות קשה וחסרת מעצורים. על פי כתב האישום, התוקפים הכו את הקורבן בכל חלקי גופו באמצעות ידיהם, רגליהם ואף תוך שימוש בחפצים שונים שנמצאו במקום. הם גררו אותו בכוח והסבו לו חבלות של ממש. כתוצאה מהתקיפה האכזרית, פונה הקורבן על ידי כוחות ההצלה למרכז הרפואי 'צפון' (פוריה), כשהוא מוגדר במצב בינוני.

- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:18

מיד לאחר ביצוע המעשה, נמלטו התוקפים מהזירה. אולם, פעילות מודיעינית ומבצעית מהירה וחוצת מחוזות של שוטרי המחוז הצפוני, יחד עם עמיתיהם ממחוז חוף, הביאה לאיתורם המהיר ולמעצרם של הארבעה בעיר מגוריהם, נשר.

עם סיום חקירת המשטרה וגיבוש התשתית הראייתית, הגישה יחידת התביעות של מחוז צפון כתבי אישום חמורים נגד שלושת הבגירים שבחבורה (בגילאי 19, 22 ו-46), לצד בקשה להארכת מעצרם עד תום ההליכים בבית משפט השלום בטבריה.

במקביל, נגד החשוד הרביעי, נער כבן 17 וחצי, הוגש כתב אישום נפרד לבית המשפט לנוער בעיר, בגין עבירות חמורות של תקיפה וחבלה ממשית על ידי שניים או יותר, איומים ופציעה כשהעבריין מזוין.

במשטרת ישראל שבו והדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד פורעי חוק המטילים אימה על אזרחים ופוגעים בשלום הציבור.