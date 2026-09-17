״מה עשו פה?״: כוכבת הילדים דורשת 300 אלף שקל מהליכוד

נתניהו ( צילום: David Cohen/Flash90 )

כוכבת הילדים והרשת מאייקי שלחה היום (חמישי) מכתב התראה לפני תביעה למפלגת הליכוד, בעקבות שימוש שנעשה בשירה "מסיבה של סקווישים" בסרטון של המפלגה. כך פורסם לראשונה ב-mako.

מאייקי, שזכתה להצלחה ויראלית עם השיר, דורשת מהליכוד פיצוי בסך כ-300 אלף שקלים, תשלום של ההוצאות המשפטיות ופרסום התנצלות. המכתב נשלח באמצעות משרד עורכי הדין עמית קרמון. במכתב טוענים עורכי דינה של כוכבת הילדים כי השיר הוכנס לסרטון ללא אישורה. לדבריהם, השימוש בו במסגרת פוליטית "עלול להוביל לזיהוי של מרשתי, המבצעת, כוכבת ילדים, עם אג'נדה פוליטית ועם מסרים פוליטיים, שלא מרצונה". עורכי הדין דורשים ממפלגת הליכוד להפסיק את השימוש בשיר. לצד זאת, הם הציבו דרישה לפיצוי בסך 300 אלף שקלים "לצורכי פשרה בלבד", לתשלום ההוצאות המשפטיות הרלוונטיות ולפרסום התנצלות. נתניהו מבקש: לזמן את היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט לעדות במשפטו משה כהן | 10:12 בריאיון ל-mako סיפרה מאייקי כי בתחילה דווקא שמחה לראות שהליכוד השתמש בשירה ואף צחקה מהסרטון. לדבריה, התחושה השתנתה לאחר שהבינה כי השיר שולב במה שנראה בעיניה כקמפיין בחירות.

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"בהתחלה ממש שמחתי, וכשראיתי את הסרטון אפילו צחקתי. בסוף שמו את השיר במשהו שמקטלג את זה כקמפיין בחירות, ואמרתי לעצמי, 'וואו, מה עשו פה? קטלגו אותי במפלגה מסוימת? שמו אותי בדמות פוליטית?'", סיפרה.

מאייקי הסבירה כי מעמדה ככוכבת ילדים אינו מאפשר לה, מבחינתה, להזדהות פוליטית. "אני לא יכולה להיות פוליטית בגלל שאני כוכבת ילדים. אני לא יכולה לקחת עמדה, ופה לא ידעתי איך לגשת לזה", אמרה.

לדבריה, היא אינה מעוניינת להשתייך למפלגה או למחנה מסוים: "אני כאן כדי לשמח ילדים ואנשים, זאת המפלגה שלי, בזה אני בוחרת".