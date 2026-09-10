בני ברק: פוטרה מהסמינר בגלל אמה - בית הדין ביטל את הפיטורים

לאחר 12 שנות הוראה בסמינר חסידי בבני ברק, נדרשה המורה שרה אסתר גיטל גרוסמן לעזוב את עבודתה בשל היותה בתה של מנהלת הסמינר, מרים פנסטר. בית הדין האזורי לעבודה ביטל את פיטוריה וקבע כי עיריית בני ברק פעלה בחוסר תום לב.

גרוסמן פוטרה אף שלא היו נגדה טענות משמעתיות. במרכז הפרשה עמדה קרבת המשפחה בינה לבין אמה, שתחת ניהולה עבדה בסמינר, ולא טענה להתנהלות משמעתית פסולה מצד המורה.

כדי להמשיך בעבודתה, ביקשה גרוסמן לעבור למוסד אחר. אלא שהעירייה לא בחנה את הבקשה, והאפשרות להעבירה למסגרת אחרת נותרה ללא בדיקה. במהלך עדותה בבית הדין אף הודתה מנהלת משאבי האנוש בעירייה כי ייתכן שהפיטורים היו טעות.

במסגרת ההליך הועלתה גם טענה שלפיה גרוסמן הסתירה את העובדה שמנהלת הסמינר היא אמה. טענה זו נדחתה: התברר כי המורה דיווחה על קרבת המשפחה כבר בשנת 2022, ובית הדין לא קיבל את הטענה שהסתירה אותה.

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בהחלטתו התייחס בית הדין גם לשאלה כיצד תוכל גרוסמן להמשיך בעבודתה, וקבע שתי אפשרויות בהתאם להמשך דרכה של האם. אם פנסטר תעזוב, בתה תמשיך בתפקידה בסמינר.