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סיפור חריג

בני ברק: פוטרה מהסמינר בגלל אמה - בית הדין ביטל את הפיטורים

עיריית בני ברק פיטרה מורה ותיקה בסמינר חסידי בשל עבודתה תחת ניהול אמה; בית הדין ביטל את ההחלטה וקבע כיצד תימשך העסקתה (משפט)

בנות סמינר (נוצר בכלי ai)

לאחר 12 שנות הוראה בסמינר חסידי בבני ברק, נדרשה המורה שרה אסתר גיטל גרוסמן לעזוב את עבודתה בשל היותה בתה של מנהלת הסמינר, מרים פנסטר. בית הדין האזורי לעבודה ביטל את פיטוריה וקבע כי עיריית בני ברק פעלה בחוסר תום לב.

גרוסמן פוטרה אף שלא היו נגדה טענות משמעתיות. במרכז הפרשה עמדה קרבת המשפחה בינה לבין אמה, שתחת ניהולה עבדה בסמינר, ולא טענה להתנהלות משמעתית פסולה מצד המורה.

כדי להמשיך בעבודתה, ביקשה גרוסמן לעבור למוסד אחר. אלא שהעירייה לא בחנה את הבקשה, והאפשרות להעבירה למסגרת אחרת נותרה ללא בדיקה. במהלך עדותה בבית הדין אף הודתה מנהלת משאבי האנוש בעירייה כי ייתכן שהפיטורים היו טעות.

במסגרת ההליך הועלתה גם טענה שלפיה גרוסמן הסתירה את העובדה שמנהלת הסמינר היא אמה. טענה זו נדחתה: התברר כי המורה דיווחה על קרבת המשפחה כבר בשנת 2022, ובית הדין לא קיבל את הטענה שהסתירה אותה.

בהחלטתו התייחס בית הדין גם לשאלה כיצד תוכל גרוסמן להמשיך בעבודתה, וקבע שתי אפשרויות בהתאם להמשך דרכה של האם. אם פנסטר תעזוב, בתה תמשיך בתפקידה בסמינר.

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אם האם תישאר, העירייה תפעל להעברת גרוסמן למוסד אחר. במקרה זה, המשך העסקתה יהיה באמצעות מעבר למסגרת אחרת, כפי שביקשה, ולא בעבודה תחת ניהולה של אמה.

בכך נכללה האפשרות להעביר את המורה למוסד אחר בהוראות בית הדין, לאחר שהעירייה לא בחנה את בקשתה לעשות זאת. ההוראה לפעול להעברה תלויה, כאמור, בכך שהאם תישאר.

לצד ביטול הפיטורים, חויבה עיריית בני ברק בהוצאות בסך 10,000 שקל. לעירייה נותרה זכות ערעור על ההחלטה.
עיריית בני ברקפיטוריםבית הדין לעבודה

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