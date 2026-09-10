שופט אחד, שני זיכויים: המהלומות שחטפה מערכת האכיפה

משטרה, אילוסטרציה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

יום אחד, שתי פסיקות זיכוי, ושופט אחד שלא חסך בביקורת. השופט מנחם מזרחי, נשיא בתי משפט השלום במחוז מרכז, הוציא השבוע שני פסקי דין חריגים שבהם זיכה נאשמים בשתי זירות שונות לחלוטין – נהג משאית שעמד מול אימת מאסר ממושך בעקבות תאונת דרכים קטלנית, ולוחם מג"ב שמצא עצמו על ספסל הנאשמים בעקבות פעילות מבצעית בעיצומה של הפרת סדר אלימה.

בשני המקרים, השופט מזרחי הטיח ביקורת קשה על התנהלות גופי החקירה והתביעה, תוך שהוא מצביע על מחדלים חמורים שמנעו את הוכחת האשמה מעבר לספק סביר. תאונה קטלנית בכביש 5: "נותר ספק מהותי" בהכרעת הדין הראשונה, בית המשפט לתעבורה במחוז מרכז טרף את הקלפים בתיק תאונת הדרכים בכביש 5 שבה נהרג דוד סלע ז"ל. השופט מזרחי קבע חד-משמעית כי המאשימה כשלה לחלוטין בהוכחת אשמתו של נהג המשאית אשרף יוסף, והצביע על שרשרת מחדלים חמורה. עובדת נלכדה במכונת בשר בקריית גת - כך החילוץ המורכב הסתיים בהצלחה כיכר השבת | 09.09.26 הגיע יומו: המחבל שרצח את בעלה של ח"כ לימור סון הר מלך - חוסל כיכר השבת | 09.09.26 על פי פסק הדין, החקירה סבלה מליקויים בסיסיים: אי-איסוף תיעוד ממצלמות כביש קריטיות, היעדר נתיחת גופה או בדיקה פתולוגית, ועד לשינוי גרסאות של בוחני התנועה שהודו כי המשאית כלל לא פגעה ברכב הפרטי. "נותר ספק מהותי", פסק השופט, והורה על זיכוי מלא.

זירת תאונה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

השופט מזרחי לא חסך בביקורת על אופן ניהול החקירה: "המאשימה לא הצליחה להוכיח את גרסתה מעבר לספק סביר. המחדלים בחקירה, החל מאי-איסוף ראיות קריטיות ועד לשינוי גרסאות של עדי התביעה, מונעים הרשעה במקרה כה חמור".

הזיכוי מסמן נקודת מפנה בתיק שנמשך תקופה ארוכה, כאשר נהג המשאית עמד בפני אפשרות של עונש מאסר ממושך. כעת, לאחר פסק הדין, הוא זוכה מכל אשמה.

השופט מנחם מזרחי ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

לוחם מג"ב זוכה: "אפקט מצנן" מול לוחמים

זמן קצר לאחר מכן, הגיעה מכה נוספת למערכת האכיפה – הפעם מכיוונו של מח"ש בבית משפט השלום בראשון לציון. לוחם מג"ב, שעמד למשפט פלילי בגין ירי כדור ספוג בשכונת א-טור שפצע מפגינה, זוכה מחמת זכאות מוחלטת.

השופט מזרחי תקף בחריפות את הניסיון להלביש סטייה נוהלית קטנה בגדר עבירה פלילית, והדגיש כי יש לבחון את השוטרים לפי תנאי השטח האמיתיים מול יידוי אבנים ובקבוקים. בפסק הדין, הזהיר השופט בגלוי מפני "אפקט מצנן" שיגרום ללוחמים לחשוש להפעיל את נשקם.

"לא ניתן להעמיד לדין פלילי לוחם שפעל בתנאי שטח קשים, מול אלימות קשה, רק בשל סטייה נוהלית קלה", קבע השופט. "יש לבחון את הפעולה המבצעית לפי התנאים האמיתיים בשטח, ולא מתוך נוחות של משרד ממוזג".

הזיכוי המוחלט של הלוחם מסמן קו אדום ברור מול ניסיונות להעמיד לדין פלילי כוחות ביטחון שפועלים בתנאי שטח קשים. השופט מזרחי חתם את פסק הדין במסר חד-משמעי לפרקליטות: "אין להפוך כל סטייה נוהלית לעבירה פלילית, במיוחד כאשר מדובר בלוחמים שמסכנים את חייהם למען ביטחון הציבור".

שתי הפסיקות יוצרות תקדים משמעותי בבתי המשפט, כאשר השופט מזרחי מציב רף גבוה למערכת האכיפה והתביעה. המסר ברור: מחדלי חקירה והגשת כתבי אישום חפוזים לא יעברו ללא תגובה חריפה מצד בית המשפט.