 דלג לתוכן הראשי
כף היד לתפסה

עובדת נלכדה במכונת בשר בקריית גת - כך החילוץ המורכב הסתיים בהצלחה

כף ידה של עובדת נלכדה במכונה תעשייתית לטחינת בשר • לוחמי האש פירקו את המנגנון בזהירות רבה | פונתה במצב בינוני לטיפול רפואי (חדשות בארץ)

(צילום: כבאות והצלה)

אירוע חילוץ מורכב התרחש היום (רביעי) בקריית גת, כאשר עובדת בבית מלאכה נלכדה במכונה תעשייתית לטחינת בשר. כף ידה של העובדת נתפסה בתוך המנגנון המורכב של המכונה, וצוותי כבאות והצלה נאלצו לבצע פעולת חילוץ מדויקת.

על פי הדיווח שהתקבל במוקד 102, העובדת נלכדה ברחוב המלאכה בקריית גת. צוותי כבאות והצלה מתחנה אזורית אשקלון הוזנקו במהירות למקום, ועם הגעתם זיהו את הלכודה במצוקה כשידה תקועה בתוך המכונה.

לוחמי האש החלו מיד בפעולות חילוץ מורכבות תוך שימוש בציוד חילוץ ייעודי. הם פירקו את המכונה בזהירות רבה, כדי לשחרר את ידה של העובדת בבטחה ולמנוע פגיעה נוספת. במהלך החילוץ קיבלה הלכודה טיפול רפואי ראשוני מחובש מבצעי של כבאות והצלה לישראל.

העובדת חולצה בהצלחה והועברה להמשך טיפול רפואי בידי גורמי הרפואה שהיו במקום. מצבה הוגדר כבינוני.

תאונות עבודה במכונות תעשייתיות מהוות סכנה משמעותית, במיוחד כאשר מדובר במכונות לטחינת בשר. במהלך השנים תועדו מקרים דומים בהם עובדים נפצעו כתוצאה מלכידה במכונות כאלה. בשנת 2022 נפצע עובד חרדי בירושלים לאחר שידו נתפסה במטחנת בשר ונקטעה כליל, ובשנת 2018 חולץ עובד בבית שמש לאחר שידו נלכדה במכונה דומה.
קריית גתפצוע בינונימטחנת בשר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר