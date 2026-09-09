( צילום: כבאות והצלה )

אירוע חילוץ מורכב התרחש היום (רביעי) בקריית גת, כאשר עובדת בבית מלאכה נלכדה במכונה תעשייתית לטחינת בשר. כף ידה של העובדת נתפסה בתוך המנגנון המורכב של המכונה, וצוותי כבאות והצלה נאלצו לבצע פעולת חילוץ מדויקת.