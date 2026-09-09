אירוע חילוץ מורכב התרחש היום (רביעי) בקריית גת, כאשר עובדת בבית מלאכה נלכדה במכונה תעשייתית לטחינת בשר. כף ידה של העובדת נתפסה בתוך המנגנון המורכב של המכונה, וצוותי כבאות והצלה נאלצו לבצע פעולת חילוץ מדויקת.
על פי הדיווח שהתקבל במוקד 102, העובדת נלכדה ברחוב המלאכה בקריית גת. צוותי כבאות והצלה מתחנה אזורית אשקלון הוזנקו במהירות למקום, ועם הגעתם זיהו את הלכודה במצוקה כשידה תקועה בתוך המכונה.
לוחמי האש החלו מיד בפעולות חילוץ מורכבות תוך שימוש בציוד חילוץ ייעודי. הם פירקו את המכונה בזהירות רבה, כדי לשחרר את ידה של העובדת בבטחה ולמנוע פגיעה נוספת. במהלך החילוץ קיבלה הלכודה טיפול רפואי ראשוני מחובש מבצעי של כבאות והצלה לישראל.
העובדת חולצה בהצלחה והועברה להמשך טיפול רפואי בידי גורמי הרפואה שהיו במקום. מצבה הוגדר כבינוני.
תאונות עבודה במכונות תעשייתיות מהוות סכנה משמעותית, במיוחד כאשר מדובר במכונות לטחינת בשר. במהלך השנים תועדו מקרים דומים בהם עובדים נפצעו כתוצאה מלכידה במכונות כאלה. בשנת 2022 נפצע עובד חרדי בירושלים לאחר שידו נתפסה במטחנת בשר ונקטעה כליל, ובשנת 2018 חולץ עובד בבית שמש לאחר שידו נלכדה במכונה דומה.
0 תגובות