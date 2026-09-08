סכסוך שכנים קלאסי על רקע רעש קיבל תפנית אלימה ומדאיגה במיוחד בעיר טבריה, כאשר ניסיון להשכנת שקט בבניין מגורים הסתיים בפציעה קשה ובכתב אישום חמור.

חקירת המשטרה שנוהלה במחוז הצפוני חשפה את השלבים שהובילו לאירוע הדקירה הקשה, שהחל בעקבות תלונה שגרתית על מוזיקה בעוצמה גבוהה והסלים בתוך זמן קצר לתקיפה באלימות קשה.

האירוע התרחש כאשר הנאשם השמיע מוזיקה בעוצמה חזקה מתוך דירתו והפריע את מנוחת השכנים. אחד השכנים בבניין החליט לגשת לדירתו של הנאשם וביקש ממנו להנמיך את עוצמת הקול. הבקשה התמימה לא התקבלה בעין יפה, ובין השניים התפתח ויכוח מילולי חריף. בשלב מאוחר יותר של אותו היום, כשהשניים נפגשו שוב באזור הכניסה לבניין המגורים, המתיחות גלשה במהירות לאלימות פיזית קשה. הנאשם תקף את שכנו, נגח בפניו, ומיד לאחר מכן שלף סכין ודקר אותו מספר פעמים בבטנו וברגלו.

עם קבלת הדיווח הראשוני במוקד המשטרה אודות אדם שנדקר, הוזנקו למקום כוחות משטרה וצוותי רפואה. הפצוע פונה מהזירה כשהוא מוגדר במצב קשה לפי גורמי הרפואה, בעוד הדוקר נמלט מהמקום בניסיון להתחמק מכוחות הביטחון. חוקרי המחוז הצפוני פתחו מיד בפעילויות חקירתיות וסריקות נרחבות לאיתור החשוד, שהובילו למעצרו כיומיים לאחר מכן.

מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט מעת לעת לצורך השלמת פעילויות החקירה וביסוס התשתית הראייתית נגדו. עם סיום מלאכת החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום חמור בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת, המייחס לנאשם עבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול ביד קשה ונחושה נגד אירועי אלימות ופורעי חוק המהווים סכנה לביטחון הציבור, במטרה למצות עמם את הדין עד תום.