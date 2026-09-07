לקראת ימי הרחמים והסליחות וההיערכות הרוחנית לימים הנוראים, הגיע אמש (ראשון) חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות 'אור החיים', הגאון רבי ראובן אלבז, למעמד הוד מרומם ומיוחד שנערך עבור עשרות לוחמי משמר הגבול (מג"ב) הפועלים בגזרת ירושלים.

עם הגעתו של ראש הישיבה למתחם, פצחו הלוחמים בשירה אדירה ובשמחה של מצווה לכבודה של תורה, כשהם מקבלים את פניו בתרועת מלך ובהתרגשות רבה.

במהלך המעמד נשא הגר"ר אלבז דברים חמים, בהם חיזק את ידי הלוחמים העומדים על משמר אבטחת תושבי הבירה והמבקרים בה. ראש הישיבה העניק להם הדרכה רוחנית וברכה כהכנה לימי הסליחות והרחמים, ובירך אותם שיחזרו מכל משימותיהם לשלום.