30 חודשים בפנים: התחזה לרופא וביצע מעשים קשים בחולים תמימים

בית משפט השלום בירושלים גזר 30 חודשי מאסר בפועל על נאשם שהתחזה לצוות רפואי בבית החולים הדסה עין כרם וביצע מעשים קשים בחולים מאושפזים. השופטת ג'ויה סקפה שפירא קבעה בגזר הדין כי המעשים בוצעו בניצול אמון העיוור שרוחשים מטופלים לצוות הרפואי.

על פי גזר הדין, הנאשם הגיע בשעת לילה מתקדמת כשהוא לבוש בדמוי בגדי צוות רפואי, עטוי מסיכה וכפפות. הוא חדר למיון הילדים ולמחלקות השונות, הצטייד בתיקייה ובמסמכים כדי לשוות לעצמו חזות מקצועית, והצליח לחדור לחדרי המאושפזים ללא שאיש יעצור בעדו.

בחסות ההתחזות המתוחכמת, ניצל הנאשם את מעמדו המדומה וביצע מעשים קשים כלפי מטופלים חסרי ישע, בהם קטין שהיה שרוי לאחר הליך רפואי. על פי הנמסר, הנאשם ניסה באופן חוזר ונשנה לאתר קורבנות נוספים ברחבי המחלקות באמצעות תחבולות דומות, עד שמעשיו נחשפו.

בבואה לגזור את הדין, שקלה השופטת את חומרת הפגיעה בערכים המוגנים ובקודש הקודשים של המרחב הרפואי. מנגד, התחשבה בהודאתו של הנאשם, בגילו הצעיר, בחרטה שהביע ובעברו הנקי. בסופו של דבר, הוטלו עליו 30 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי כספי לנפגע.

גזר הדין נועד לשדר מסר תקיף נגד חציית קווים אדומים במוסדות הרפואה. בית המשפט הדגיש כי בתי חולים הם מקומות שבהם אנשים נמצאים במצב של חולשה וחוסר אונים מוחלט, והם זכאים להגנה מירבית מפני ניצול.