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השוטרים היו חייבם לתעד: נהג שיכור הותיר אותם פעורי פה

השוטרים עצרו רכב לבדיקה שגרתית, אך מה שקרה בשניות שלאחר מכן תפס את תשומת לבם והפך במהרה לוויראלי (חדשות בעולם)

השוטרים היו חייבם לתעד: נהג שיכור הותיר אותם פעורי פה (צילום: מסך)

מחסום משטרתי שגרתי בגואיאקיל שבאקוודור הפך בתוך זמן קצר לסצנה ביזארית שהציתה את הרשת.

במהלך ביקורת שנערכה לאיתור נהגים הנמצאים תחת השפעת אלכוהול, תועד אדם כשהוא מנסה לבצע שיחת טלפון – אלא שבמקום להחזיק מכשיר סלולרי בידו, הוא הצמיד לאוזנו כרטיס אשראי.

האירוע התרחש ביציאה ממנהרת סנטה אנה, שם נערכה ביקורת תנועה שגרתית. בסרטון שהופץ ברשת נראה האיש עומד סמוך לרכב, לבוש בחולצה ובעניבה, ומחזיק את הכרטיס ליד אוזנו כאילו הוא מנהל שיחה. לפי הדיווחים שהפכו את הסרטון לוויראלי, הוא ניסה "להתקשר לעורך הדין" שלו.

מחפש עו"ד: הנהג השיכור ממתין על הקו
מחפש עו"ד: הנהג השיכור ממתין על הקו (צילום: רשתות חברתיות )

בסרטון אף נשמע אדם הנמצא בסביבה מעיר לו ומעורר את הרושם שהאיש מנסה לוודא שה"שיחה" אכן מתבצעת. בתוך זמן קצר הופץ התיעוד ברשתות החברתיות וזכה לעשרות אלפי צפיות ותגובות.

האיש עצמו סיפר לאחר מכן את גרסתו. לדבריו, אחרי שיצא מהעבודה הוא הלך לשתות משום שהיה לחוץ. הוא טען כי ערבב בירה, יין וודקה, וכי מצבו באותו ערב היה תוצאה של השתייה. לדבריו, הוא ניסה לבקש עזרה לאחר שירד מהרכב, אך בגלל מצבו התבלבל בין תעודת הזהות וכרטיס החיוב לבין הטלפון.
משטרהעורך דיןכרטיס אשראינהיגה בשכרותאקוודור
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