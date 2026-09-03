ילד בן 60: המראה של האיש הזה הותיר את העולם בהלם

הצלם הסינגפורי צ'ואנדו טאן שוב מסעיר את הרשת לאחר שחגג השנה את יום הולדתו ה־60, כאשר גולשים רבים מתקשים להאמין לגילו בשל מראהו הצעיר והשרירי.

טאן, שנולד במרץ 1966 ועובד כיום כצלם אופנה, טוען שאין מאחורי המראה שלו פתרון קסם. לדבריו, הוא מקפיד במשך עשרות שנים על תזונה ואימונים. "אני שם לב למה שאני צורך ומכניס לגוף שלי, ולדעתי זה חשוב מאוד", סיפר.

התפריט שלו מבוסס בעיקר על מזון פשוט ולא מעובד, ובהם עוף, דגים, ביצים וירקות. הוא אוכל גם שיבולת שועל, דבש ואבוקדו, אך אינו מוותר לחלוטין על פינוקים כמו גלידה.

לצד התזונה, טאן מתאמן בקביעות מאז שנות ה־20 לחייו וכיום שואף לבצע כחמישה אימוני כוח בשבוע, אם כי לעיתים מסתפק בשלושה. בגיל 60 הוא מקפיד שלא להעמיס משקלים כבדים מדי ומייחס חשיבות מיוחדת לחיזוק הרגליים.

למרות מראהו החריג לגילו, טאן מדגיש כי גם הוא מזדקן. "עמוק בפנים אני יודע שאני מזדקן כמו כולם", אמר, והסביר כי מבחינתו הסוד הוא שילוב של תזונה, פעילות גופנית וגישה נכונה לחיים.