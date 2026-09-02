חליפות צלילה למקקים: הניסוי המדהים שעשוי להציל חיים

מדענים מסינגפור ומיפן פיתחו "חליפות צלילה" זעירות לתיקנים, שאפשרו להם לנוע מתחת למים במשך שעות, כחלק מניסיון להפוך את החרקים לכלי עזר במשימות חיפוש והצלה.

החוקרים מהאוניברסיטה הטכנולוגית נאניאנג בסינגפור ומאוניברסיטת ואסדה ביפן השתמשו בתיקנים לוחשים ממדגסקר והצמידו לגופם מערכת אטומה למים, הכוללת מחולל חמצן זעיר וצינורות המעבירים חמצן אל פתחי הנשימה שלהם.

בניסויים הצליחו התיקנים המצוידים במערכת להישאר פעילים מתחת למים במשך עד שלוש שעות. החוקרים אף בחנו אותם במסלול שכלל אזור עם ריכוז גבוה של פחמן דו־חמצני ולאחר מכן קטע מוצף, ושלושה תיקנים המצוידים ב"חליפה" הצליחו להשלים את המסלול.

הפיתוח הוא חלק ממחקר בתחום התיקנים הקיברנטיים, שבמסגרתו ניתן לכוון את תנועת החרקים באמצעות גירויים חשמליים. התקווה היא שבעתיד ניתן יהיה לשלוח אותם לתוך הריסות, חללים צרים ואזורים מוצפים שאליהם קשה או מסוכן לשלוח בני אדם ורובוטים רגילים.