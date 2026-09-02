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יותר מ־500 תלמידים אושפזו בבתי חולים במזרח ג'אווה שבאינדונזיה, לאחר שסבלו מהרעלת מזון שעל פי החשד נגרמה מארוחות חינם שסופקו במסגרת תוכנית ממשלתית לילדים. הרשויות הודיעו כי פתחו בחקירת המקרה.

לפי סוכנות התזונה הלאומית, 512 תלמידים באזור סידוארג'ו חלו לאחר שאכלו ביום שלישי ארוחת צהריים שסופקה במסגרת התוכנית. נכון ליום רביעי, כ־80 מהילדים עדיין נותרו בטיפול בבתי החולים. "מה שאנחנו מתמקדים בו עכשיו הוא שמירה על בריאות ילדינו בבתי החולים", אמר קטוט סומדאנה, בכיר בסוכנות התזונה הלאומית. לדבריו, המטבח החשוד כמקור להרעלה הושעה מהתוכנית למשך 30 יום. "נפרסם את תוצאות הבדיקה ואת הגורם להרעלה", הוסיף. סגן מושל מזרח ג'אווה מסר כי המטבח סיפק את הארוחות לפנימייה אסלאמית.

נשיא אינדונזיה פראבואו סוביאנטו ( צילום: שאטאסטוק )

תוכנית הארוחות החינמיות הושקה בשנה שעברה בידי נשיא אינדונזיה פראבואו סוביאנטו במטרה להתמודד עם תת־תזונה ולספק מזון לעשרות מיליוני ילדים. אלא שמאז נקשרה התוכנית לשורה של מקרי הרעלת מזון.

לפי ארגון המפקח על מערכת החינוך במדינה, נכון ל־8 באוגוסט נרשמו כ־37,600 מקרי הרעלה שנקשרו לתוכנית. הרשויות ציינו בעבר כי אחסון לקוי של מזון ועיכובים בהעברת ארוחות מבושלות היו בין הגורמים החוזרים למקרים.