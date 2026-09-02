מפלצת ממעמקים: רגע עוצר נשימה תועד בלב האוקיינוס

רגע עוצר נשימה תועד מול חופי דרום אפריקה, כאשר לווייתן ענק שחה בצמוד לסירה, חלף ממש מתחתיה והכה בעוצמה בזנבו על פני המים.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה הלווייתן מגיח סמוך לכלי השיט, בעוד הילדים שעל הסירה קוראים בבהלה.

התיעוד מגיע בעיצומה של אחת התקופות הטובות ביותר בשנה לצפייה בלווייתנים בדרום אפריקה. לפי הוועדה הבינלאומית לציד לווייתנים, בין יוני לדצמבר ניתן לראות לאורך החוף הדרומי של המדינה לווייתנים דרומיים ולווייתנים גדולי־סנפיר, שמגיעים למים המקומיים לצורך המלטה וגידול הגורים.

באופן כללי, אזור הכף המערבי נחשב למוקד בולט במיוחד לצפייה בהם, כאשר עונת התצפיות נמשכת בדרך כלל מיוני ועד נובמבר. הלווייתנים הדרומיים מגיעים למימי החוף לאחר נדידה מאזור אנטארקטיקה, ולעיתים ניתן לראות אותם במרחק של עשרות מטרים בלבד מהחוף כשהם מזנקים מהמים או חובטים בזנבם בפני הים.