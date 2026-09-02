מיליארד רובוטים בתוך עשור: מאסק מכריז על סוף האנושות 

מאסק הציג את התחזית במהלך נאום בווידאו בכנס שרי החדשנות של מדינות ה־20 שנערך בצ'אפל היל שבצפון קרוליינה. הכנס התמקד בבינה מלאכותית, טכנולוגיות מתקדמות וההשפעה שלהן על הכלכלה העולמית.
בכנס השתתפו או היו צפויים להשתתף בכירים מתעשיית הטכנולוגיה, בהם סם אלטמן וג'נסן הואנג.
לדברי מאסק, נקודת המפנה עשויה להגיע כאשר הרובוטים עצמם יתחילו לייצר רובוטים נוספים. בתחילה התהליך יהיה איטי יחסית, אך לאחר מכן הוא עשוי להאיץ במהירות וליצור אפקט מצטבר שבו יותר רובוטים מייצרים עוד ועוד רובוטים.
מאסק העריך כי בתוך עשור יהיו בעולם לפחות מיליארד רובוטים דמויי אדם, ואף טען כי כל אחד מהם עשוי להיות בעל תפוקה של בערך פי חמישה מעובד אנושי. המשמעות, לפי החישוב שהוא הציג, היא שמיליארד הרובוטים יחד עשויים להגיע לתפוקה גבוהה מזו של כלל בני האדם.
התחזית מגיעה בתקופה שבה מרוץ הרובוטים דמויי האדם כבר צובר תאוצה. רק בשבועות האחרונים הוצגו בעולם רובוטים שמבצעים ריצה, משחקי כדור, אגרוף ומשימות מורכבות נוספות. בתחרות הרובוטים דמויי האדם שנערכה בבייג'ינג השתתפו יותר מ־2,000 רובוטים, וחלקם אף שברו שיאי מהירות.
מאסק עצמו סבור שההתפתחות המהירה של הבינה המלאכותית והרובוטיקה תשנה לא רק את שוק העבודה, אלא את הכלכלה כולה. אך לצד האופטימיות הטכנולוגית, הוא הזהיר בכנס גם מפני בעיה אחרת שעלולה להגיע יחד עם המהפכה: מחסור עצום בחשמל, בשל העלייה הצפויה בצריכת האנרגיה של מרכזי נתונים ורובוטים.
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