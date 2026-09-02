מיליארד רובוטים בתוך עשור: מאסק מכריז על סוף האנושות 

מאסק הציג את התחזית במהלך נאום בווידאו בכנס שרי החדשנות של מדינות ה־20 שנערך בצ'אפל היל שבצפון קרוליינה. הכנס התמקד בבינה מלאכותית, טכנולוגיות מתקדמות וההשפעה שלהן על הכלכלה העולמית.

בכנס השתתפו או היו צפויים להשתתף בכירים מתעשיית הטכנולוגיה, בהם סם אלטמן וג'נסן הואנג.

לדברי מאסק, נקודת המפנה עשויה להגיע כאשר הרובוטים עצמם יתחילו לייצר רובוטים נוספים. בתחילה התהליך יהיה איטי יחסית, אך לאחר מכן הוא עשוי להאיץ במהירות וליצור אפקט מצטבר שבו יותר רובוטים מייצרים עוד ועוד רובוטים.

מאסק העריך כי בתוך עשור יהיו בעולם לפחות מיליארד רובוטים דמויי אדם, ואף טען כי כל אחד מהם עשוי להיות בעל תפוקה של בערך פי חמישה מעובד אנושי. המשמעות, לפי החישוב שהוא הציג, היא שמיליארד הרובוטים יחד עשויים להגיע לתפוקה גבוהה מזו של כלל בני האדם.