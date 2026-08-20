45.5 קמ"ש אל הקיר: הרובוט המהיר בהיסטוריה איבד שליטה

פיתוח חדש של חברת Unitree Robotics הגיע למהירות מטורפת של 45.5 קמ"ש, אך התיעוד שסעיר את הרשת מציג גם את הצד הפחות יציב של הטכנולוגיה: ריצה בהילוך אחורי, אובדן שיווי משקל והתרסקות מפוארת.

הכנס העולמי לרובוטיקה בבייג'ינג סיפק רגע היסטורי ומבדר כאחד, כאשר חברת Unitree Robotics הסינית הציגה את הרובוט ההומנואידי החדש שלה, "סופרמן". במהלך ניסוי שנערך על מסלול ריצה, רשם הרובוט מהירות שיא מדהימה של כ-12.66 מטרים לשנייה (כ-45.5 קמ"ש) – תוצאה העוברת אפילו את שיא המהירות המרבי שאליו הגיע האצן האגדי יוסיין בולט (כ-12.42 מטרים לשנייה).