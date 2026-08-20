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45.5 קמ"ש אל הקיר: הרובוט המהיר בהיסטוריה איבד שליטה

הרובוט הסיני שבר את שיא המהירות העולמי ב-45.5 קמ"ש, אך הניסוי ההיסטורי הסתיים בהתרסקות מטורפת מול המצלמות (חדשות בעולם)

45.5 קמ"ש אל הקיר: הרובוט המהיר בהיסטוריה איבד שליטה (צילום: מסך )

פיתוח חדש של חברת Unitree Robotics הגיע למהירות מטורפת של 45.5 קמ"ש, אך התיעוד שסעיר את הרשת מציג גם את הצד הפחות יציב של הטכנולוגיה: ריצה בהילוך אחורי, אובדן שיווי משקל והתרסקות מפוארת.

הכנס העולמי לרובוטיקה ב סיפק רגע היסטורי ומבדר כאחד, כאשר חברת Unitree Robotics הסינית הציגה את הרובוט ההומנואידי החדש שלה, "סופרמן". במהלך ניסוי שנערך על מסלול ריצה, רשם הרובוט מהירות שיא מדהימה של כ-12.66 מטרים לשנייה (כ-45.5 קמ"ש) – תוצאה העוברת אפילו את שיא המהירות המרבי שאליו הגיע האצן האגדי יוסיין בולט (כ-12.42 מטרים לשנייה).

45.5 קמ"ש אל הקיר: הרובוט המהיר בהיסטוריה איבד שליטה
45.5 קמ"ש אל הקיר: הרובוט המהיר בהיסטוריה איבד שליטה (צילום: רשתות חברתיות)

לצד ההישג ההנדסי המרשים, התיעוד שהופץ ברשתות החברתיות חשף כי המהירות המסחררת מגיעה עם מחיר יציבות כבד.

רובוט נוסף איבד שליטה מול כולם בכנס הרובוטים העולמי בבייג'ינג 2026
רובוט נוסף איבד שליטה מול כולם בכנס הרובוטים העולמי בבייג'ינג 2026 (צילום: רשתות חברתיות)

בסרטון הניסוי שתיעד את רגעי השיא, ניתן לראות כי לאחר ההגעה למהירות המרבית, הרובוט התקשה מאוד במשימת העצירה. המערכת ספגה כשל במנגנון השליטה, הרובוט החל לפתע לרוץ במהירות ברוורס איבד לחלוטין את האיזון והתפוצץ בעוצמה על המסלול תוך שהוא מתפרק לחלקים.
סיןבייג'ינגרובוטיקהיוסיין בולט
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