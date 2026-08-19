הנסיך הארי, רעייתו מייגן וילדיהם צפויים לעבור להתגורר בחזרה בבריטניה במהלך השבועות הקרובים, כך מסרו שני גורמים המכירים את החלטת בני הזוג לניו יורק טיימס.

מדובר בהחלטה דרמטית ואף מעוררת תהיות עבור בני הזוג, שנושלו כזכור מכל תאריהם המלכותיים לאחר עוינות קשה מול המשפחה, אירועים שתפסו את הכותרות הראשיות בבריטניה במשך תקופה ארוכה.

המעבר המפתיע מגיע 6 שנים לאחר שבני הזוג עזבו את המדינה ועברו להתגורר בארצות הברית, בעקבות סכסוך חריף שהתגלע בינם לבין חברים אחרים במשפחת המלוכה.

לפי הדיווח הדרמטי, ​בני הזוג כבר רשמו את שניהם ילדיהם, ארצ'י בן ה-7 וליליבט בת ה-5, למוסדות חינוך בבריטניה על מנת שיוכלו להתחיל את שנת הלימודים כבר בחודש ספטמבר.

אביו של הארי, המלך צ'ארלס השלישי עודכן בדבר ההחלטה ביום ראשון האחרון, כאשר מקור המעורה בפרטים ציין כי המלך מברך על ההזדמנות לבלות זמן רב יותר עם בנו הצעיר ועם בני משפחתו.

​למרות המעבר, לא יחול כל שינוי במעמדם הרשמי של הארי ומייגן, והם מוסיפים להחזיק במעמד של אזרחים פרטיים שלא יבצעו תפקידים רשמיים מטעם בית המלוכה. בשלב זה עדיין לא הובהר באיזה נכס תתגורר המשפחה עם חזרתה, והנושא עצמו לא נידון במהלך ביקורם של הדוכס והדוכסית בבריטניה בקיץ האחרון.

​החזרה לבריטניה חותמת תקופה של גלות מרצון אשר לוותה בהאשמות הדדיות שמשכו תשומת לב בינלאומית.

בשנת 2021 נשללו מהארי תוארי הכבוד הצבאיים ותפקידי החסות המלכותיים. בני הזוג הודיעו כי בכוונתם "לקחת צעד אחורה" מתפקידיהם הרשמיים, צעד שהוביל למתיחות מתמשכת שכללה ספר זיכרונות, ראיונות לתקשורת וטענות בדבר היעדר אבטחה חמושה.

למרות שהדבר לא נאמר באופן מפורש מטעמים מובנים, ההערכה היא כי הנסיך הארי מעוניין לבלות זמן רב יותר לצד אביו החולה במחלה קשה, כאשר מצבו הבריאותי נותר לוט בערפל עבור הציבור הרחב.