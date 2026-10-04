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"תוודאו שצילמתם": מופע הצליפות המטורף של שר המלחמה האמריקני

עשרה ניסיונות, תשע קליעות, והחגיגה בסיום: כך הפך ביקור שגרתי יחסית של שר המלחמה לרגע ויראלי (חדשות בעולם)

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"תוודאו שצילמתם": מופע הצליפות המטורף של שר המלחמה האמריקני (צילום: רשתות חברתיות)

שר המלחמה האמריקני פיט הגסט הגיע בסוף השבוע לאקדמיית חיל האוויר בקולורדו, שם פגש את הצוערים לקראת משחק הפוטבול המסורתי מול האקדמיה הימית, אבל רגע אחד לא צפוי על הפרקט הוא שגנב את ההצגה.

בסרטון שפורסם ברשת נראה הגסט עומד על קשת השלוש באולם של אקדמיית חיל האוויר, ובעשרה ניסיונות הוא מדייק בתשעה מהם. לאחר שהחטיא את הזריקה השנייה, הוא נכנס לרצף מרשים וקלע שמונה זריקות רצופות, לפני שקלע את הזריקה האחרונה.

בסיום הרצף נראה הגסט מסתובב כשהוא מרים את אצבעו באוויר, בעודו חוגג את הביצוע.

הביצוע הגיע במהלך ביקורו של הגסט באקדמיית חיל האוויר, במסגרת סבב ביקורים שלו בבסיסים ובמוסדות צבאיים. במהלך הביקור הוא השתתף באימון גופני של כ־400 צוערים, ובהמשך נאם בפני כ־3,500 צוערי חיל האוויר וחיל החלל.

"תוודאו שצילמתם": מופע הצליפות המטורף של שר המלחמה האמריקני
"תוודאו שצילמתם": מופע הצליפות המטורף של שר המלחמה האמריקני| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הגסט שיבח את הצוערים על בחירתם להתגייס ולשרת את ארצות הברית, והתייחס לשירות הצבאי כבחירה הכרוכה בנכונות להקריב למען מטרה גדולה יותר.

בהמשך עבר הגסט לאירוע המרכזי של היום, משחק הפוטבול בין חיל האוויר לצי. הוא השתתף בטקס הטלת המטבע שקדם למשחק, שבו גבר בסופו של דבר חיל האוויר על הצי בתוצאה 14:9.

כלי תקשורת אמריקניים דיווחו על הביצוע יוצא הדופן, והדגישו את הדיוק של הגסט, שהצליח לקלוע תשע מתוך עשר זריקות לשלוש.

בסיום הסרטון הגסט אף נראה מביט לעבר המצלמה ומוודא שהרגע תועד, לפני שהוא עוזב את הפרקט.
כדורסלצבא ארצות הבריתפיט הגסטאקדמיית חיל האוויר האמריקני
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