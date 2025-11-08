הנשיא הסורי משחק כדורסל עם המפקדים הבכירים (צילום: עמוד האינסטגרם של שר החוץ הסורי)
רגע לפני הביקור בוושינגטון
סחבק: אל ג'ולאני ושר החוץ במשחק עם מפקד פיקוד מרכז האמריקני | צפו
שר החוץ הסורי אסעד א-שייבאני פרסם הערב בחשבון האינסטגרם תיעוד שלו ושל נשיא סוריה א-שרע משחקים כדורסל עם שני קצינים אמריקניים | בתיעוד נראה בבראד קופר מפקד פיקוד מרכז האמריקני | זאת ברקע ביקורו הצפוי של הנשיא הסורי א-שרע בוושינגטון ביום שני, שם ייפגש עם הנשיא טראמפ (העולם הערבי)
ינ
יוסי נכטיגל
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (44%)
לא (56%)
0 תגובות