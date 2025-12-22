סיור הרמטכ"ל הטורקי ( צילום: משרד ההגנה של טורקיה )

המזרח התיכון עוקב בדריכות אחר ביקורם יוצא הדופן של שרי החוץ וההגנה של טורקיה, יחד עם ראש המודיעין הטורקי (MIT), שנחתו היום בדמשק. המטרה הרשמית: דיון ביישום הסכם ה-10 במרץ, האמור לשלב את "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" (SDF) – הארגון בהנהגה כורדית – בתוך מנגנוני המדינה והצבא של סוריה. הדיווח פורסם בעיתון "טורקיה היום".

בתוך כך, ראש המטה הכללי של טורקיה, סלצ’וק בירקטאר אולו, קיים יחד עם מפקדי הזרועות ביקור פיקוח ביחידות צבאיות במחוזות מלאטיה וקיליס, הסמוכים לגבול עם סוריה.

נשיא סוריה פתח חשבון X - ובציוץ הראשון הודה לארדואן. ( צילום: צילום מסך )