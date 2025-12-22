המזרח התיכון עוקב בדריכות אחר ביקורם יוצא הדופן של שרי החוץ וההגנה של טורקיה, יחד עם ראש המודיעין הטורקי (MIT), שנחתו היום בדמשק. המטרה הרשמית: דיון ביישום הסכם ה-10 במרץ, האמור לשלב את "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" (SDF) – הארגון בהנהגה כורדית – בתוך מנגנוני המדינה והצבא של סוריה. הדיווח פורסם בעיתון "טורקיה היום".
בתוך כך, ראש המטה הכללי של טורקיה, סלצ’וק בירקטאר אולו, קיים יחד עם מפקדי הזרועות ביקור פיקוח ביחידות צבאיות במחוזות מלאטיה וקיליס, הסמוכים לגבול עם סוריה.
אולטימטום לסוף השנה למרות המאמצים של גורמים סורים, כורדים ואמריקנים להציג התקדמות, באנקרה הולך ונערם תסכול רב.
מקורות במשרד החוץ הטורקי מאשימים את הנהגת ה-SDF, ובראשה מזלום עבדי, ב"משיכת זמן" מכוונת לקראת המועד האחרון ליישום ההסכם בסוף דצמבר 2025. לפי דיווחים ב"טורקיה היום", המשא ומתן שנמשך חודשים ארוכים תקוע, ואין תוצאות מוחשיות בשטח.
זגזוג או כניעה ללחצים? בעוד שבעבר נראה היה כי מזלום עבדי נוטה לאמץ את תוכנית האינטגרציה עם דמשק, גורמים טורקיים טוענים כעת כי הוא "נכנע ללחצים מצד בכירים בארגונו" ובחר בדרך של הסלמה.
הצהרותיו האחרונות של עבדי, לפיהן כוחותיו לא ייבלעו בתוך הצבא הסורי אלא יקימו "מבנה צבאי משותף", נתפסות בדמשק ובאנקרה כניסיון להציב את ה-SDF במעמד שווה למדינה – הצעה שדמשק פוסלת על הסף.
סתירות בטקסט ובשטח הדיווח הטורקי מדגיש כי עמדתו הנוכחית של עבדי מהווה הפרה בוטה של הסכם ה-10 במרץ. בעוד עבדי טוען כי להסכם אין לוח זמנים מחייב, בטורקיה מתעקשים כי הטקסט הכתוב קובע במפורש: האיחוד המלא חייב להסתיים עד סוף שנת 2025. ביקור המשלחת הטורקית בדמשק מסמן כי הסבלנות של אנקרה פוקעת, והלחץ על הכורדים ועל ממשל אסד להכריע את הכף הגיע לשיא.
