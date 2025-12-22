כיכר השבת
ידה הארוכה של אוקראינה?

פיצוץ במוסקבה: חוסל הגנרל שהוביל את הכוחות בסוריה

צמרת הביטחון ברוסיה בהלם: פאניל סברוב, ראש מחלקת האימונים המבצעיים במטה הכללי, נהרג בפיצוץ רכבו • הגנרל שהפך ליעד מספר 1 של המודיעין האוקראיני • חשש בקרמלין: "תאים רדומים פועלים בתוך הבירה" (בעולם)

הזירה אחרי הפיצוץ, הבוקר (צילום: MCHS המשרד הרוסי לשירותי חירום)

פיצוץ עז החריד הלילה (בין ראשון לשני) את רחובותיה המנומנמים של , במה שמסתמן כאחד החיסולים המהדהדים ביותר מאז תחילת המלחמה עם אוקראינה.

היעד: הגנרל פאניל סברוב, ראש מחלקת האימונים המבצעיים במטה הכללי הרוסי – האיש שתחת ידיו עברו כל תוכניות ההכשרה של הכוחות המזוינים שנשלחו לחזיתות השונות.

סברוב לא היה רק "איש של ניירות". הרזומה המלחמתי שלו נקרא כהיסטוריה של העימותים הרוסיים בעת החדשה. הוא שירת כמפקד נערץ בצפון אוסטיה, הוביל כוחות בקרבות המדממים בצ'צ'ניה, וצבר ניסיון מבצעי יקר ערך בתכנון המבצעים הרוסיים ב. הידע המקצועי שצבר בקרבות אלו הפך אותו לנכס אסטרטגי במטה הכללי, שם פיקח על המוכנות המבצעית של הצבא כולו.

הגנרל שחוסל (צילום: מהרשתות רוסיה)

חתימת יד אוקראינית? חוקרי רשויות הביטחון במוסקבה אישרו כי המטען הוטמן מתחת למושב הנהג והופעל בדיוק מרבי. לדבריהם, "רמת הביצוע מעידה על מעורבות מקצועית עמוקה". הכיוון המרכזי שנבדק כעת הוא פעולה נועזת של שירותי הביטחון האוקראיניים (SBU), המנהלים מצוד אחר קצינים בכירים המעורבים בניהול המלחמה הנוכחית.

חיסולו של סברוב מהווה לא רק אובדן של מוקד ידע קריטי, אלא גם פגיעה מורלית קשה בצמרת הצבאית הרוסית. "אם גנרל במטה הכללי לא בטוח בלב מוסקבה, אף אחד לא בטוח", לחשו היום גורמים בבירה הרוסית. בעוד קייב שומרת על עמימות, במוסקבה כבר נשמעים קולות הקוראים לתגובה חריפה על "חציית הקווים האדומים" בלב רוסיה.

