אדרעי עם הטרוריסטים המחוסלים (צילום: רשתות ערביות)
מי הבא בתור?
מסתלבט על המחוסלים: סרטון ה-AI של אביחי אדרעי שחרך את הרשת | צפו
בסרטון AI שמופץ בשעות האחרונות ברשת, נראה דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי, עושה סלפי בבית קברות עם בכירי המחבלים וארגוני הטרור שחוסלו בידי ישראל בשנתיים האחרונות עם שלט "חוסל" | הסרטון פורסם ע"י העיתונאי העיראקי הגולה סופיאן אל-סמראי שמזוהה עם המחנה האנטי-איראני וחרך את הרשת | צפו בתיעוד (העולם הערבי)
בס
בני סולומון
כיכר השבת |
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (83%)
לא (17%)
0 תגובות