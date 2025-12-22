מי הבא בתור? מסתלבט על המחוסלים: סרטון ה-AI של אביחי אדרעי שחרך את הרשת | צפו בסרטון AI שמופץ בשעות האחרונות ברשת, נראה דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי, עושה סלפי בבית קברות עם בכירי המחבלים וארגוני הטרור שחוסלו בידי ישראל בשנתיים האחרונות עם שלט "חוסל" | הסרטון פורסם ע"י העיתונאי העיראקי הגולה סופיאן אל-סמראי שמזוהה עם המחנה האנטי-איראני וחרך את הרשת | צפו בתיעוד (העולם הערבי)

בס בני סולומון כיכר השבת | 15:41