לרגל יום המהפכה

בסימן ניצחון: איראן חושפת כלי טיס ישראלים - שלל ממלחמת 'עם כלביא'

איראן הציגה בכיכר אזאדי כלי טיס בלתי מאוישים ישראליים וטילים בליסטיים כחלק מחגיגות 47 שנים למהפכה, בסימן "ניצחון" במלחמת 12 הימים מיוני 2025 (העולם הערבי)

מיצג של חלקי כטבמים ישראליים שהופלו במלחמת 12 הימים. (צילום: רשתות חברתיות)

בלב כיכר אזאדי, לצד טילי ענק כמו ה"חאג' קאסם" וה"סומאר", הציב השבוע את מה שהוא מגדיר כ"יהלום שבכתר": כלי טיס בלתי מאוישים ישראליים. לפי סוכנות הידיעות "תסנים" המזוהה עם המשטר, מדובר במל"טים שיורטו במהלך מלחמת 12 הימים ביוני 2025 והוצגו לראווה כעדות לעליונות טכנולוגית.

אולם, מתחת למעטפת החגיגית מסתתר סימן שאלה גדול. הדיווחים על "הפלת המל"טים" נשענים אך ורק על הצהרות המדיה הממלכתית באיראן.

מיצג של חלקי כטבמים ישראליים שהופלו במלחמת 12 הימים. (צילום: רשתות חברתיות)

כאמור, המצעדים שנערכו ברחבי המדינה ציינו את יום השנה ה-47 למהפכה האסלאמית, המנציח את נפילת השאה ואת עליית הרפובליקה האסלאמית בשנת 1979. העצרות ההמוניות, שהחלו בשעה 9:30 בבוקר תחת "סידורים נרחבים" של המשטר, התרכזו במוקדים מרכזיים כמו כיכר אזאדי בטהרן. עבור המנהיג העליון חמינאי, מדובר ביום שבו "נחשפים העוצמה והכבוד של האומה האיראנית" במפגן שלדבריו הוא חסר תקדים בעולם כולו.

פרשנים רבים ציינו כי הניסיון להציג "הישגים" אלו בפני למעלה מ-200 עיתונאים זרים נראה יותר כניסיון נואש לעיצוב תודעה מאשר עובדה בשטח.

בזמן שהטלוויזיה האיראנית מתמקדת בשברי המל"טים בכיכר, העם באיראן סופר קרוב ל-7,000 גופות נרצחים ומעל 52,000 עצורים בגל המחאה האחרון.

