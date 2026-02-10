כיכר השבת
מכונת מלחמה חדשה

360 מעלות של ירי: נחשף נגמ"ש העתיד ומפלצת הפלדה הטורקית

עוצמת אש אדירה, מיגון מפני מטעני גחון ויכולת לחימה ב-360 מעלות: חברת FNSS חושפת את הכלי שישנה את שדה הקרב • "תמרון מהיר וקטלני" • הצצה בלעדית למכונת המלחמה החדשה שכובשת את השוק הביטחוני ( בעולם)

יחידות של כוחות היבשה הטורקיים נפרסו מנמל אמדן לאזור האימונים ברגן-הונה.
יחידות של כוחות היבשה הטורקיים נפרסו מנמל אמדן לאזור האימונים ברגן-הונה.| צילום: צילום: צבא טורקיה , משרד ההגנה הטורקי | חשבון רשמי
יחידות של כוחות היבשה הטורקיים נפרסו מנמל אמדן לאזור האימונים ברגן-הונה. (צילום: צבא טורקיה , משרד ההגנה הטורקי | חשבון רשמי)

שדה הקרב המודרני הופך למסוכן מרגע לרגע, אבל נראה שהתשובה הטורקית כבר כאן. חברת FNSS חשפה את נגמ"ש הדור הבא שלה, פלטפורמה משוריינת שתוכננה מן היסוד כדי לשרוד את האיומים המורכבים ביותר – מרקטות נ"ט ועד מטעני גחון עוצמתיים. הכלי החדש מבטיח לספק ללוחמים לא רק הגנה מקסימלית, אלא גם "קטלניות חסרת תקדים" בתנאי שטח קיצוניים.

פיקוד חטיבת חיל הרגלים הממוכן ה-66 של צבא טורקיה (צילום: חשבון X הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של טורקיה)
לוחמים בצבא אינדונזיה (צילום: משרד ההגנה של אינדונזיה | החשבון הרשמי)

צריח רפאים וטילי נ"ט: הארסנל של ה-KAPLAN

הנגמ"ש החדש, ששוקל כ-30 טונות, הוא הרבה יותר מרכב הסעות מוגן. מדובר במכונת מלחמה משוכללת המצוידת במערכת ניהול קרב (BMS) המעניקה לצוות מודעות סביבתית מלאה ביום ובלילה. הנתון המרעיד ביותר הוא הגמישות ההתקפית: הכלי יכול לשאת הכל – החל ממקלעים ומרגמות 120 מ"מ ועד למערכות טילי נ"ט מונחים. הצריח המודולרי מאפשר הפעלה בשליטה מרחוק, מה שהופך את הכלי ל"צריח רפאים" שמכה באויב מבלי לחשוף את הלוחמים שבפנים.

הסכם המיליארדים: שיתוף הפעולה הטורקי-אינדונזי

הפרויקט השאפתני הוא פרי שיתוף פעולה אסטרטגי עם משרד ההגנה האינדונזי וחברת PT PINDAD, מהלך שנועד לחזק את העצמאות הביטחונית של שתי המדינות. הנגמ"ש הראשון כבר נמצא בשלבי ייצור סופיים, וצפוי להיכנס לסדרת ניסויי שדה קפדניים בקרוב. עם יכולת להוביל עשרה לוחמים תחת מיגון בליסטי מתקדם, נראה שה-KAPLAN הולך להיות השחקן המרכזי בשוק הרק"ם העולמי כבר בסוף השנה הנוכחית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתקיפה והגנה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר