360 מעלות של ירי: נחשף נגמ"ש העתיד ומפלצת הפלדה הטורקית

שדה הקרב המודרני הופך למסוכן מרגע לרגע, אבל נראה שהתשובה הטורקית כבר כאן. חברת FNSS חשפה את נגמ"ש הדור הבא שלה, פלטפורמה משוריינת שתוכננה מן היסוד כדי לשרוד את האיומים המורכבים ביותר – מרקטות נ"ט ועד מטעני גחון עוצמתיים. הכלי החדש מבטיח לספק ללוחמים לא רק הגנה מקסימלית, אלא גם "קטלניות חסרת תקדים" בתנאי שטח קיצוניים.

צריח רפאים וטילי נ"ט: הארסנל של ה-KAPLAN

הנגמ"ש החדש, ששוקל כ-30 טונות, הוא הרבה יותר מרכב הסעות מוגן. מדובר במכונת מלחמה משוכללת המצוידת במערכת ניהול קרב (BMS) המעניקה לצוות מודעות סביבתית מלאה ביום ובלילה. הנתון המרעיד ביותר הוא הגמישות ההתקפית: הכלי יכול לשאת הכל – החל ממקלעים ומרגמות 120 מ"מ ועד למערכות טילי נ"ט מונחים. הצריח המודולרי מאפשר הפעלה בשליטה מרחוק, מה שהופך את הכלי ל"צריח רפאים" שמכה באויב מבלי לחשוף את הלוחמים שבפנים.

הסכם המיליארדים: שיתוף הפעולה הטורקי-אינדונזי

הפרויקט השאפתני הוא פרי שיתוף פעולה אסטרטגי עם משרד ההגנה האינדונזי וחברת PT PINDAD, מהלך שנועד לחזק את העצמאות הביטחונית של שתי המדינות. הנגמ"ש הראשון כבר נמצא בשלבי ייצור סופיים, וצפוי להיכנס לסדרת ניסויי שדה קפדניים בקרוב. עם יכולת להוביל עשרה לוחמים תחת מיגון בליסטי מתקדם, נראה שה-KAPLAN הולך להיות השחקן המרכזי בשוק הרק"ם העולמי כבר בסוף השנה הנוכחית