הסנאטור הדמוקרטי שתמיד לצידנו: זה מה שאמר על תקיפה באיראן

הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן קרא להעניק לנשיא ארצות הברית את החופש המבצעי הנדרש לביצוע תקיפות צבאיות כירורגיות באיראן, זאת במטרה למנוע מהמשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני.

פטרמן הצהיר כי בכוונתו להצביע נגד חוק המבקש להגביל את יכולת הפעולה של הממשל, וציין כי "אנחנו לא יכולים לאפשר לאיראן לעולם להשיג פצצה גרעינית".

החוק הוצע בקונגרס בעקבות מבצע חטיפתו של ניקולס מדורו, שבוצע ללא אישור הקונגרס.

​בדבריו התייחס פטרמן להודעת איראן על המשך העשרת האורניום והבהיר כי הוא אינו רואה כל ערך בניהול משא ומתן עם המדינה.

לדבריו, השגת נשק גרעיני נותרה המטרה המרכזית של האיראנים. הסנאטור הזכיר כי בשנה שעברה היה הנציג היחיד במפלגתו שתמך בגלוי בתקיפת מתקני הגרעין, שלדבריו הסתיימה בהצלחה מוחלטת, והדגיש כי יש לשמר את האפשרות לביצוע פעולות דומות בעתיד.

​"כעת, כפי שהייתי הדמוקרט היחיד שלמעשה הריע ודחף לתקוף את מתקני הגרעין שלהם בשנה שעברה, והם היו מוצלחים לחלוטין", אמר פטרמן.

​בנוגע למצב הפנימי באיראן, ציין הסנאטור כי המשטר טבח באלפים רבים של צעירים מקרב בני עמו ותיאר את הדיווחים על הרג האזרחים כשובר לב.

הדברים נאמרו על רקע המפגש המתוכנן בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מחר, פגישה שצפויה להתמקד בהתמודדות עם האיום האיראני.