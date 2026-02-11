כיכר השבת
אחרי שפגע בלוחמים רבים

הטיל שוגר לתוך הדירה בבניין - וראש מערך הצליפה של חמאס חוסל | צפו

בתגובה להפרה הבוטה של ההסכם במזרח רפיח, צה"ל חיסל מחבל שלקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צה"ל במהלך המלחמה | צפו בחיסול (צבא)

תיעוד מחיסול המחבל
תיעוד מחיסול המחבל| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מחיסול המחבל (צילום: דובר צה"ל)

בתגובה להפרה הבוטה של הסכם הפסקת האש השבוע (שני), צה"ל חיסל את המחבל אחמד חסן, שלקח חלק במתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל בצפון רצועת .

לפי , חסן שימש כראש מערך הצליפה של גדוד בית חאנון ב וזוהה בעת האחרונה פועל לקידום מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה״ל.

המחבל שחוסל הוביל את מתווה הטרור בו נהרגו רס"ל (במיל') בנימין אסולין ז"ל, סמ"ר נועם אהרון מסגדיאן ז"ל, סמ"ר מאיר שמעון עמר ז"ל, סמל משה נסים פרש ז"ל וסמ"ר משה שמואל נול ז"ל, ונפצעו באורח קשה שני לוחמים נוספים, ב-7 ביולי 2025.

המחבל אחמד חסן (צילום: דובר צה"ל)

כמו כן, המחבל לקח חלק בקידום מתווה הטרור בו נהרג רס"ב גאלב סלימאן נסאר ז"ל, ונפצעו קשה גשש, קצינה לוחמת וחובשת קרבית ב-19 באפריל 2025, וכן במתווה טרור נוסף בו נהרג רס"ר (במיל׳) אסף כפרי ז"ל, ונפצעו באורח קשה שני לוחמים נוספים ב-24 באפריל 2025.

צה"ל מציין כי "חיסולו של המחבל מהווה סגירת מעגל חשובה. צה"ל ימשיך לפעול נגד כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר