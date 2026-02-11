תיעוד מחיסול המחבל - צילום: דובר צה"ל תיעוד מחיסול המחבל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:05 תיעוד מחיסול המחבל ( צילום: דובר צה"ל )

בתגובה להפרה הבוטה של הסכם הפסקת האש השבוע (שני), צה"ל חיסל את המחבל אחמד חסן, שלקח חלק במתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה.

לפי צה"ל, חסן שימש כראש מערך הצליפה של גדוד בית חאנון בארגון הטרור חמאס וזוהה בעת האחרונה פועל לקידום מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה״ל. המחבל שחוסל הוביל את מתווה הטרור בו נהרגו רס"ל (במיל') בנימין אסולין ז"ל, סמ"ר נועם אהרון מסגדיאן ז"ל, סמ"ר מאיר שמעון עמר ז"ל, סמל משה נסים פרש ז"ל וסמ"ר משה שמואל נול ז"ל, ונפצעו באורח קשה שני לוחמים נוספים, ב-7 ביולי 2025.

המחבל אחמד חסן ( צילום: דובר צה"ל )

כמו כן, המחבל לקח חלק בקידום מתווה הטרור בו נהרג רס"ב גאלב סלימאן נסאר ז"ל, ונפצעו קשה גשש, קצינה לוחמת וחובשת קרבית ב-19 באפריל 2025, וכן במתווה טרור נוסף בו נהרג רס"ר (במיל׳) אסף כפרי ז"ל, ונפצעו באורח קשה שני לוחמים נוספים ב-24 באפריל 2025.

צה"ל מציין כי "חיסולו של המחבל מהווה סגירת מעגל חשובה. צה"ל ימשיך לפעול נגד כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל".