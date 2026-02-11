כיכר השבת
הגדוד הסדיר הראשון

"אתם עושים היסטוריה": חטיבת החשמונאים בתרגיל גדודי ראשון | צפו

גדוד יונתן, הגדוד הסדיר הראשון של חטיבת החשמונאים (613), השלים לראשונה תרגיל גדודי במרחב רמת הגולן וסיים את מבצוע הגדוד ואת הכנתו לקראת פעילות מבצעית | צפו בתרגיל (צבא)

התרגיל הגדודי הראשון של חטיבת החשמונאים ברמת הגולן
התרגיל הגדודי הראשון של חטיבת החשמונאים ברמת הגולן| צילום: צילום: דובר צה"ל
התרגיל הגדודי הראשון של חטיבת החשמונאים ברמת הגולן (צילום: דובר צה"ל)

גדוד יונתן של חטיבת החשמונאים (613), השלים אתמול (שלישי) לראשונה תרגיל גדודי במרחב רמת הגולן וסיים את מבצוע הגדוד ואת הכנתו לקראת פעילות מבצעית.

במסגרת התרגיל, הכוחות תרגלו לחימה בשטח פתוח, פשיטות ולוחמה בשטח בנוי.

התרגיל הגדודי הראשון של חטיבת החשמונאים ברמת הגולן (צילום: דובר צה"ל)
התרגיל הגדודי הראשון של חטיבת החשמונאים ברמת הגולן (צילום: דובר צה"ל)
התרגיל הגדודי הראשון של חטיבת החשמונאים ברמת הגולן (צילום: דובר צה"ל)

גדוד יונתן הוא הגדוד הסדיר הראשון של החטיבה. כחלק מהכשרתו ללחימה, החיילים בגדוד עברו קורסים ייעודיים בחבלה, רתק, רחפנים, בלנ"ם וצלפים המותאמים לאורח חייהם ומאפשרים לגדוד לפעול כמסגרת אורגנית.

מדבריו של מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן: "אפשר להיות חרדי ולהיות לוחם, אתם עושים היסטוריה - חטיבת החשמונאים ממשיכה להתבסס כחטיבת יבשה לוחמת, התרגיל הזה והקמת הגדודים הם עוד שלב משמעותי בדרך לכך. אני גאה בכם לוחמי ומפקדי החטיבה, אתם פועלים בסטנדרט מבצעי גבוה ושומרים על הזהות הייחודית שלכם".

התרגיל הגדודי הראשון של חטיבת החשמונאים ברמת הגולן (צילום: דובר צה"ל)
התרגיל הגדודי הראשון של חטיבת החשמונאים ברמת הגולן (צילום: דובר צה"ל)
התרגיל הגדודי הראשון של חטיבת החשמונאים ברמת הגולן (צילום: דובר צה"ל)

מדבריו של מפקד גדוד יונתן, סגן-אלוף הרב א': "אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית. מצמיחים לוחמים יראי ד׳, גיבורים, אנשי חיל ואנשי אמת. אנשי מעלה גיבורים שהולכים חלוצים לפני המחנה. אנחנו יוצרים תהליך של אמון ונמצאים בראשית התהליך, התרג״ד הוא חלק מהמבצוע של הגדוד, גדוד חיר״ם איכותי שיהיה ערוך לכל המשימות בכל המרחבים. בעוצמה וביצירתיות".

0 תגובות

3
תלמוד תורה נגד כולם נקודה ולא כל דבר אחר
יאיר יעקב
2
כל הכבוד!
אברהם מרדכי
1
מה שחשוב שתתנו להם להניח תפילין .לא כמו האברך שנעצר...
יוס.ף

