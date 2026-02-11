התרגיל הגדודי הראשון של חטיבת החשמונאים ברמת הגולן - צילום: דובר צה"ל התרגיל הגדודי הראשון של חטיבת החשמונאים ברמת הגולן | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:46 התרגיל הגדודי הראשון של חטיבת החשמונאים ברמת הגולן ( צילום: דובר צה"ל )

גדוד יונתן של חטיבת החשמונאים (613), השלים אתמול (שלישי) לראשונה תרגיל גדודי במרחב רמת הגולן וסיים את מבצוע הגדוד ואת הכנתו לקראת פעילות מבצעית.

במסגרת התרגיל, הכוחות תרגלו לחימה בשטח פתוח, פשיטות ולוחמה בשטח בנוי.

גדוד יונתן הוא הגדוד הסדיר הראשון של החטיבה. כחלק מהכשרתו ללחימה, החיילים בגדוד עברו קורסים ייעודיים בחבלה, רתק, רחפנים, בלנ"ם וצלפים המותאמים לאורח חייהם ומאפשרים לגדוד לפעול כמסגרת אורגנית. הטיל שוגר לתוך הדירה בבניין - וראש מערך הצליפה של חמאס חוסל | צפו ב. ניסני | 10:31 מדבריו של מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן: "אפשר להיות חרדי ולהיות לוחם, אתם עושים היסטוריה - חטיבת החשמונאים ממשיכה להתבסס כחטיבת יבשה לוחמת, התרגיל הזה והקמת הגדודים הם עוד שלב משמעותי בדרך לכך. אני גאה בכם לוחמי ומפקדי החטיבה, אתם פועלים בסטנדרט מבצעי גבוה ושומרים על הזהות הייחודית שלכם".

מדבריו של מפקד גדוד יונתן, סגן-אלוף הרב א': "אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית. מצמיחים לוחמים יראי ד׳, גיבורים, אנשי חיל ואנשי אמת. אנשי מעלה גיבורים שהולכים חלוצים לפני המחנה. אנחנו יוצרים תהליך של אמון ונמצאים בראשית התהליך, התרג״ד הוא חלק מהמבצוע של הגדוד, גדוד חיר״ם איכותי שיהיה ערוך לכל המשימות בכל המרחבים. בעוצמה וביצירתיות".