תושבים ביישוב שלומית שבגבול מצרים התלוננו בימים האחרונים על טנדרים לבנים שנצפו צמוד מאוד לגדר. התושבים חוששים שגם אם מדובר כעת באירוע זניח, או בעל אופי פלילי, ביום אחר יכול להיות מדובר באירוע טרור. במיוחד אחרי הזיכרונות הטריים מפלישת חמאס בגבול עזה בבוקר טבח שמחת תורה.

לפי הדיווח של אלמוג בוקר בחדשות 12, בתמונות שצולמו היום ואתמול סמוך ליישוב שלומית נראים טנדרים לבנים פחות מ-100 מטר מהיישוב.

תושבים באזור כתבו בין היתר בקבוצת הוואטסאפ: "20 טנדרים, זה המון, זה לא מריח טוב, צריך להפוך את השולחן מול הצבא". בצה"ל הגיבו על האירוע במהירות וגם הקפיצו מסוקי קרב במהלך היומיים האחרונים.

מצה"ל נמסר: "תצפיות צה"ל זיהו את המתרחש, כוחות אוגדה 80 נערכו במרחב בנוסף להזנקת כוננות מסוקי קרב. לאחר מספר דקות התברר כי מדובר באירוע אזרחי, של תושבים מצרים שגרים במרחב ואינם חמושים. צה"ל עוקב אחר המתרחש במרחב הגבול, ונערך בהתאם לצרכים ולהערכות מצב ביטחוניות".