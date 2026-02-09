הציבור החרדי סער בימים האחרונים לאחר מעצרו של האברך הרב אברהם בן דיין, שהתחתן לפני כמה חודשים, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד', שנעצר במוצ"ש בדרום והועבר לשלטונות הצבא בעוון לימוד תורה, נשפט וקיבל 10 ימים בכלא הצבאי.

באופן שרירותי ובלתי ייאמן במדינת היהודים, למרות בקשותיו ותחנוניו להניח תפילין כיהודי כשר, שלטונות הכלא אסרו עליו להניח תפילין ומנעו ממנו את קיום המצווה.

כפי שדווח לראשונה ב'כיכר', בשיחה שקיים בן דיין עם בני משפחתו זמן קצר לפני השקיעה, הוא מסר כי ביקש מספר פעמים להניח תפילין, אולם בקשותיו נדחו על ידי האחראים במקום. בני המשפחה הביעו זעזוע עמוק מהעובדה שבמדינת ישראל נמנעת מאדם דתי האפשרות לקיים את המצווה הבסיסית ביותר, והביעו חשש כבד לגבי תנאי הכשרות והמשך השמירה על אורח חייו הדתי במהלך המעצר.

לטענת המשפחה, לא היה קשר נוסף עם העצור לאחר זמן של עשרים דקות לפני השקיעה, כך שלא ברור אם באותן דקות הספיק להניח תפילין.

לאחר הסערה שהתעוררה, בשעה האחרונה פרסם דובר צה"ל הודעת התנצלות בה הודו בדבר והתנצלו על שקרה.

בהודעת דובר צה"ל נכתב: "הכלוא נעצר במוצאי שבת על ידי משטרת ישראל והועבר לטיפול המשטרה הצבאית. הכלוא שהה במעצר במהלך הלילה עד לשעות הבוקר המאוחרות. במהלך השהייה במעצר התפלל בהגעתו בשעות הצהריים לכלא הצבאי, ביקש מצוות הקבלה להניח תפילין ונענה שיקבל אפשרות עם הגעתו לפלוגת הכליאה, אולם עקב עיכוב לא צפוי בקליטתו ועל פי הדיווח שנמסר בדיעבד, לבסוף הכלוא לא הספיק להניח תפילין".

לפי הודעת צה"ל, "מדובר במקרה חריג ביותר, שלא הולם את פקודות הצבא. צה״ל מצר על עוגמת הנפש, הנהלים בכלא חודדו למימוש באופן מיידי והנושא יתוחקר לעומק על ידי המפקדים לשם מניעת מקרים דומים בעתיד. הכלוא שוהה כעת במתחם בו ישנו כל הציוד הנדרש בהתאם לאורח חייו".

בצה"ל הוסיפו כי "יש לציין כי מערך הכליאה בצה"ל מבצע כל העת התאמות בכפוף לתנאי הכליאה על פי הפקודות להיקף הכלואים, לרבות בני הציבור החרדי. בבית הכלא הצבאי יש בתי כנסת בהם מתקיימות שלוש תפילות ביום וישנם ספרי לימוד ותפילין הזמינים לכלל הכלואים".