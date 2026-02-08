כיכר השבת
"פעם ראשונה בחייו"

מזעזע | המשפחה טוענת: הצבא מנע מהאברך העצור להניח היום תפילין | צה"ל בודק את הפרטים

משפחתו של האברך העצור אמרה בשיחה כואבת עם 'כיכר השבת' כי רשויות הצבא מנעו מהאברך להניח היום תפילין | זו הפעם הראשונה בחייו שנמנע ממנו קיום המצווה, האברך שרוי בצער עצום | זעזוע בציבור החרדי | כל הפרטים החדשים על המעצר והטענות להתעללות באברך הצעיר (חרדים) 

6תגובות
הנחת תפילין | אילוסטרציה, למצולם אין קשר לנאמר בכתבה (צילום: Nati Shohat/FLASH90)

משפחתו של האברך אברהם בן דיין טוענת כי נמנע ממנו היום (ראשון) להניח תפילין וכי עבר מסכת טלטולים בין מתקני כליאה.

מוקד הסערה בפרשת מעצרו של האברך אברהם בן דיין עובר כעת למישור חופש הדת והיחס לעצור בתוך כותלי מתקן הכליאה הצבאי.

בשיחה שקיים בן דיין עם בני משפחתו זמן קצר לפני השקיעה, הוא מסר כי ביקש מספר פעמים להניח תפילין, אולם בקשותיו נדחו על ידי האחראים במקום. בני המשפחה הביעו זעזוע עמוק מהעובדה שבמדינת ישראל נמנעת מאדם דתי האפשרות לקיים את המצווה הבסיסית ביותר, והביעו חשש כבד לגבי תנאי הכשרות והמשך השמירה על אורח חייו הדתי במהלך ה.

בשיחה עם 'כיכר השבת' תיאר בן משפחתו של האברך העצור את מסכת ההתעללות לטענתם כלפי האברך.

אל טענות אלו מצטרף תיאור של התנהלות חריגה מצד רשויות האכיפה מרגע המעצר. בן דיין נעצר במוצאי השבת באזור צומת גילת, לאחר שהרכב בו נהג נעצר לבדיקה על ידי שוטרת. בעוד שהעילה הראשונית לעצירת הרכב הייתה אי-חגירת חגורת בטיחות של אחד הנוסעים, הבדיקה העלתה כי בן דיין מבוקש על ידי המשטרה הצבאית בגין עריקות, והוא הועבר למשמורת.

בני המשפחה, בסיוע עורך הדין שלמה חדד, מתארים מסע טלטולים מפרך שעברו בניסיון לאתר את מקום הימצאו של האברך. לטענתם, תחילה נמסר להם כי הוא עומד להשתחרר ממשטרת אופקים, אך התברר כי מדובר בהטעיה והוא הועבר למשטרה הצבאית. משם המשיך החיפוש אחר האברך בין עיר הבהדים לכלא 10 בנתניה, כאשר בכל תחנה נמסר למשפחה מידע סותר לגבי מיקומו המדויק.

עורך הדין חדד פנה לקצינת הכלא בדרישה לקבל הסברים על הערפל סביב מיקומו של העצור, ונענה, לדבריו, כי התקבלה הנחיה מגורמים גבוהים שלא לחשוף את המיקום המדויק. נכון לשעות אלו, המשפחה טרם הצליחה להעביר לבן דיין חבילה עם ציוד בסיסי, וזאת בטענה כי טרם נערך לו משפט צבאי – הליך שהתעכב שעות ארוכות מעבר למתוכנן.

עדכון 19:41: האברך נשפט לעשרה ימי כליאה בכלא הצבאי.

פנינו לתגובת דובר צה"ל, לכשתתקבל היא תתפרסם כאן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
לאיפה הגענו
משה זוכמיר
5
שתיקת הח״כים!
זה ממשיך
4
ימשיך דרעי ללקק לנתניהו שצוחק עלינו לכאורה ולא העביר חוק גיוס עד היום ורק סחב אותנו כל הזמן, דרעי בבחירות הקרובות תחפש מצביעים אחרים
דוד אורן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר