משפחתו של האברך אברהם בן דיין טוענת כי נמנע ממנו היום (ראשון) להניח תפילין וכי עבר מסכת טלטולים בין מתקני כליאה.

מוקד הסערה בפרשת מעצרו של האברך אברהם בן דיין עובר כעת למישור חופש הדת והיחס לעצור בתוך כותלי מתקן הכליאה הצבאי.

בשיחה שקיים בן דיין עם בני משפחתו זמן קצר לפני השקיעה, הוא מסר כי ביקש מספר פעמים להניח תפילין, אולם בקשותיו נדחו על ידי האחראים במקום. בני המשפחה הביעו זעזוע עמוק מהעובדה שבמדינת ישראל נמנעת מאדם דתי האפשרות לקיים את המצווה הבסיסית ביותר, והביעו חשש כבד לגבי תנאי הכשרות והמשך השמירה על אורח חייו הדתי במהלך המעצר.

בשיחה עם 'כיכר השבת' תיאר בן משפחתו של האברך העצור את מסכת ההתעללות לטענתם כלפי האברך.

אל טענות אלו מצטרף תיאור של התנהלות חריגה מצד רשויות האכיפה מרגע המעצר. בן דיין נעצר במוצאי השבת באזור צומת גילת, לאחר שהרכב בו נהג נעצר לבדיקה על ידי שוטרת. בעוד שהעילה הראשונית לעצירת הרכב הייתה אי-חגירת חגורת בטיחות של אחד הנוסעים, הבדיקה העלתה כי בן דיין מבוקש על ידי המשטרה הצבאית בגין עריקות, והוא הועבר למשמורת.

בני המשפחה, בסיוע עורך הדין שלמה חדד, מתארים מסע טלטולים מפרך שעברו בניסיון לאתר את מקום הימצאו של האברך. לטענתם, תחילה נמסר להם כי הוא עומד להשתחרר ממשטרת אופקים, אך התברר כי מדובר בהטעיה והוא הועבר למשטרה הצבאית. משם המשיך החיפוש אחר האברך בין עיר הבהדים לכלא 10 בנתניה, כאשר בכל תחנה נמסר למשפחה מידע סותר לגבי מיקומו המדויק.

עורך הדין חדד פנה לקצינת הכלא בדרישה לקבל הסברים על הערפל סביב מיקומו של העצור, ונענה, לדבריו, כי התקבלה הנחיה מגורמים גבוהים שלא לחשוף את המיקום המדויק. נכון לשעות אלו, המשפחה טרם הצליחה להעביר לבן דיין חבילה עם ציוד בסיסי, וזאת בטענה כי טרם נערך לו משפט צבאי – הליך שהתעכב שעות ארוכות מעבר למתוכנן.

עדכון 19:41: האברך נשפט לעשרה ימי כליאה בכלא הצבאי.

פנינו לתגובת דובר צה"ל, לכשתתקבל היא תתפרסם כאן.