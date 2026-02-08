מגדלור ראשון במתחם שמירת עיניים של הבחורים לפני הכל | הרבי ממיאלען בדק מקרוב את מרפסת התלמידים היסטוריה בצפון בני ברק, נקבעו מזוזות לישיבת 'נועם ישראל' מיאלען – הישיבה החסידית הראשונה הפותחת את שעריה בשכונת 'מתחם הסופרים' בקרית איילת השחר | לאחר קביעת המזוזות בדירת המגורים המשמשת כהיכל הישיבה, יצא האדמו"ר למרפסת כדי לוודא שאין חשש פגיעה בקדושת המקום | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:38