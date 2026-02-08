כיכר השבת
מגדלור ראשון במתחם

שמירת עיניים של הבחורים לפני הכל | הרבי ממיאלען בדק מקרוב את מרפסת התלמידים 

היסטוריה בצפון בני ברק, נקבעו מזוזות לישיבת 'נועם ישראל' מיאלען – הישיבה החסידית הראשונה הפותחת את שעריה בשכונת 'מתחם הסופרים' בקרית איילת השחר | לאחר קביעת המזוזות בדירת המגורים המשמשת כהיכל הישיבה, יצא האדמו"ר למרפסת כדי לוודא שאין חשש פגיעה בקדושת המקום | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)

קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)

היסטוריה בשכונת 'מתחם הסופרים' בקרית איילת השחר בצפון בני ברק, שבוע שעבר נערך מעמד קביעת המזוזות לישיבת "נועם ישראל" מיאלען, הישיבה החסידית הראשונה הפותחת את שעריה במתחם המתפתח.

לעת עתה, הישיבה שוכנת בדירת מגורים רחבת ידיים שהוכשרה לכך במיוחד. המעמד נערך בראשות האדמו"ר ממיאלען, שקבע את המזוזה בפתח הדירה.

לאחר קביעת המזוזות ערך הרבי טיש 'לחיים', שם נשא האדמו"ר דברות קודש.

לאחר המעמד, יצא האדמו"ר אל מרפסת הדירה כדי לבדוק מקרוב את הנשקף ממנה, וזאת כדי לוודא שאין כל חשש של פגיעה בשמירת העיניים עבור הבחורים שיתחנכו במקום, הרבי בדק באם המקום מוגן וראוי לכתחילה.

קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)
קביעת מזוזות לישיבת נועם ישראל מיאלען (צילום: י. פריד)

