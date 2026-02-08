היסטוריה בשכונת 'מתחם הסופרים' בקרית איילת השחר בצפון בני ברק, שבוע שעבר נערך מעמד קביעת המזוזות לישיבת "נועם ישראל" מיאלען, הישיבה החסידית הראשונה הפותחת את שעריה במתחם המתפתח.
לעת עתה, הישיבה שוכנת בדירת מגורים רחבת ידיים שהוכשרה לכך במיוחד. המעמד נערך בראשות האדמו"ר ממיאלען, שקבע את המזוזה בפתח הדירה.
לאחר קביעת המזוזות ערך הרבי טיש 'לחיים', שם נשא האדמו"ר דברות קודש.
לאחר המעמד, יצא האדמו"ר אל מרפסת הדירה כדי לבדוק מקרוב את הנשקף ממנה, וזאת כדי לוודא שאין כל חשש של פגיעה בשמירת העיניים עבור הבחורים שיתחנכו במקום, הרבי בדק באם המקום מוגן וראוי לכתחילה.
