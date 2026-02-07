כיכר השבת
הסגולה למוצאי שבת

פעם אחת הבעל שם טוב התאנח עד מאוד, כשהחסידים שאלו מה קרה, כך הוא השיב

הבן של אותו יהודי היה צריך תיקון, אך הוא היה עני גדול ולא היה מזדמן לו לנסוע למרחקים, לכן סיבב ה', שבנו העני יהיה משרת אצל עשיר אחד, ואותו העשיר נהיה חולה | הסגולה למוצאי שבת מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

כיכר השבת
הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש
הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש
הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש

פעם אחת ראו תלמיד הבעל שם טוב את רבם הקדוש שהוא מתאנח מאוד, ושאלו רבנו למה זה? ויספר להם הבעל שם טוב שהיה איש אחד שהיה לא טוב – כלומר חוטא, ואחר שנפטר לא היה לו תיקון בשמיים – וה' ריחם על נשמתו ויצא פסק דין שנשמתו תתגלגל בצפרדע, והצפרדע תהיה בבאר מים בארץ רחוקה ואם יבוא בנו של אותו האיש לאותה הבאר שבארץ הרחוקה ושם ישתה מהמים ויברך עליהם קודם אז יהיה תיקון לאביו.

אבל אותו הבן היה עני גדול ולא היה מזדמן לו לנסוע למרחקים, לכן סיבב ה' שבנו העני יהיה משרת אצל עשיר אחד, ואותו העשיר נחלה, והרופאים ציוו שיסע לעיר רחוקה ששם יש רופאים שירפאו אותו, וזו העיר ששם נמצאת הבאר עם הצפרדע, ונסע העשיר החולה לשם עם משרתו העני.

ולאחר ששהו שם - יום אחד הלך המשרת העני עם העשיר לשאוף אויר והיו באזור של אותה הבאר שנשמת אביו מגולגלת שם בצפרדע ופתאום המשרת נצמא למים בצמאון גדול עד אשר כמעט מת מן הצמא – ויחפש באר מים לשתות ומיד ראה את הבאר ומרוב גודל צימאונו שתה אבל שכח לברך על המים, ועל ידי זה גם גרם שלא נעשה תיקון לנשמת אביו, וסיים הבעל שם טוב את הסיפור, 'על זה אני מתאונן ומצטער שה' סובב את הכל בהשגחה שבנו יגיע לשם כדי שיהיה תיקון לנשמה, ומי יודע מה יהיה בסוף עם הנשמה הזאת'.

זה הסיפור שסיפר רבי יוסף שאול נאטנזאהן בעל שו"ת שואל ומשיב לגאון בעל השפת אמת מברעזאן, וכשסיים לספר אמר רבי יוסף שאול לכן כשאני מגיע למקומות רחוקים אני הולך לכל מעיין שיש שם כדי לשתות מים עם ברכה תחילה וסוף כי מי יודע אולי הגעתי לכאן בשביל לתקן איזה נשמה שמגולגלת בזה המעיין.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר