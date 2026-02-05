קהל רב של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק השבוע בשמחת הנישואין המרוממת של נכדת האדמו"ר מספינקא, עם החתן, נכדו של הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצן, אב"ד קריית הבעל שם טוב בפתח תקווה.

במעמד החופה כובד דודו של החתן, האדמו"ר מצאנז בסידור קידושין, והאדמו"ר מספינקא בברכה אחריתא.

במהלך סעודת המצווה נרשם מחזה יוצא דופן, כאשר המוני החסידים עברו בסך לפני האדמו"ר מספינקא. והאדמו"ר במאור פנים, מזג כוסיות וויסקי לקהל הרב, ובירך כל אחד ואחד בברכת לחיים.

רגע השיא של הערב נרשם עם הופעתו החוזרת של האדמו"ר מצאנז באולם השמחה. לכבוד האורח הרם, זימר האדמו"ר מספינקא ברגש רב את הזמר "טובים מאורות שברא אלוקינו".

תוך כדי השירה, שילב האדמו"ר דברי כיבושין ועורר את הקהל, כשהוא מפליג בשבח וברום מעלתו של האדמו"ר מצאנז ומזכיר בערגה את דמותו של אביו, הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע.

לקראת סיום השמחה נערך מעמד ה'מצווה טאנץ'. האדמו"רים פיזזו בריקוד של מצווה לפני הכלה,