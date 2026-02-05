כיכר השבת
כשהרבי מספינקא חילק וויסקי, העיף את השטריימיל ורקד עם הילדים בשמחתו

המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מספינקא, עם החתן נין האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע | במהלך השמחה חילק האדמו"ר מספינקא כוסיות וויסקי לחסידים, עודד את השירה בעוז, וחרז חרוזין על האדמו"ר מצאנז שפיאר את השמחה בהופעתו הכבודה | צפו בתיעוד ענק מכל השמחה מריישא ועד גמירא (חסידים)

שמחת בית ספינקא - צאנז
שמחת בית ספינקא - צאנז| צילום: צילום: שוקי לרר
שמחת בית ספינקא - צאנז (צילום: שוקי לרר)

קהל רב של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק השבוע בשמחת ה המרוממת של נכדת האדמו"ר מספינקא, עם החתן, נכדו של הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצן, אב"ד קריית הבעל שם טוב בפתח תקווה.

במעמד החופה כובד דודו של החתן, האדמו"ר מצאנז בסידור קידושין, והאדמו"ר מספינקא בברכה אחריתא.

במהלך סעודת המצווה נרשם מחזה יוצא דופן, כאשר המוני החסידים עברו בסך לפני האדמו"ר מספינקא. והאדמו"ר במאור פנים, מזג כוסיות וויסקי לקהל הרב, ובירך כל אחד ואחד בברכת לחיים.

רגע השיא של הערב נרשם עם הופעתו החוזרת של האדמו"ר מצאנז באולם השמחה. לכבוד האורח הרם, זימר האדמו"ר מספינקא ברגש רב את הזמר "טובים מאורות שברא אלוקינו".

תוך כדי השירה, שילב האדמו"ר דברי כיבושין ועורר את הקהל, כשהוא מפליג בשבח וברום מעלתו של האדמו"ר מצאנז ומזכיר בערגה את דמותו של אביו, הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע.

לקראת סיום השמחה נערך מעמד ה'מצווה טאנץ'. האדמו"רים פיזזו בריקוד של מצווה לפני הכלה,

שמחת בית ספינקא - צאנז (צילום: שוקי לרר)
