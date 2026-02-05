המשטרה הודיעה ביום שלישי על סיום חקירתו של בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ, דוד זיני, בפרשה הביטחונית החמורה של הברחת סחורות לרצועת עזה. הבוקר עדכנו בפרקליטות, כי הוגש כנגדו כתב אישום.

הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שני כתבי אישום נוספים בפרשה החמורה של ההברחה המאורגנת של סחורות שונות לרצועת עזה תמורת בצע כסף, בשעה שפעילות צה"ל בעזה נמשכת גם לאחר הפסקת האש וכאשר חטופים מוחזקים ברצועה בידי חמאס.

הנאשמים, כך על פי כתב האישום, ביצעו את מעשיהם כשהם מודעים לאפשרות שהסחורות האסורות יגיעו לידי ארגון החמאס ופעיליו, כשהם צופים כאפשרות קרובה לוודאי שיהיה בכך כדאי לסייע לאויב-החמאס במלחמתו נגד ישראל, נוכח התעצמותו, בין היתר הכלכלית, כתוצאה ממעשיהם, ובשל כך הם נאשמים בעבירה של סיוע לאויב במלחמה.

סחורה אסורה מרכזית שהוברחה לרצועה היא טבק וסיגריות, אשר הכניסה לכיסו של חמאס סכום כולל של מאות מיליוני שקלים מתחילת המלחמה, באופן שמסייע לו בין השאר לשמר שרידות כלכלית ואחיזה שלטונית בשטח.

מכתבי האישום שהגישו עורכי הדין הילה דרימר-יאיר ואליה פוקס מפרקליטות מחוז דרום עולה, כי הסחורות שהוברחו כללו קרטונים של סיגריות בשווי מיליוני שקלים.

בתקופת האירועים (החל מקיץ 2025), אזור רצועת עזה היה נתון עדיין במלחמה, הוכרז כשטח צבאי סגור, והכניסה אליו הותרה ע"י גורמי הביטחון לצרכים מבצעיים בלבד. במעברי סחורות מוסדרים, האישור נבחן כחלק מהליך בידוק סדור, הן באשר לעצם הכניסה והן באשר לטיב וכמות הסחורה המוכנסת לרצועה.

לחמאס הייתה חשיבות עליונה בכל הנוגע לשליטה על הברחות הסחורות, כאשר מאמציו בעניין זה כללו השתלטות על סחורות המוכנסות לעזה וכן "מיסוי" הסחורות במגוון דרכים, הכל כחלק ממאמציו לשימור שרידותו ולשיקום שלטונו וכוחו.

בנוסף, חמאס פעל להבריח מוצרים אסורים, הן לשימושו והן למכירה לעזתים. בכך הביא חמאס לעליית מחירים מופרזת, כאשר הרווחים ממכירת המוצרים אפשרה לו, בין היתר, לשלם משכורות לפעיליו ולפעול לגיוסם של פעילים חדשים.

כתב אישום אחד הוגש היום נגד בצלאל זיני (50) מעופרה, חייל מילואים שהיה אחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה", ובעל היתרי כניסה של שיירות כלים לתוך הרצועה.

כתב אישום נוסף הוגש נגד אביאל בן דוד (31) מקריית גת, חייל מילואים ב"כוח אוריה", ונגד אמיר דב הלפרין (38), שהכיר את בן דוד.

מכתבי האישום עולה, כי הנאשמים יחד עם אחרים ובהם אלירן אלגרבלי, אבישי אלגברלי, מני אבוטבול ועופר סנקר, פעלו בהרכבים משתנים לביצוע הברחות של סיגריות, תוך חלוקת הרווחים מהמכירות. זאת, תוך הטעיית החיילים במעברים לרצועה, ובשילוב הצגת מצב שווא שהנאשמים נכנסים במסגרת שירותם הצבאי לצרכים ביטחוניים.

לזיני מיוחסים שלושה סבבים של הברחות של כ-14 קרטוני סיגריות דרך מעבר סופה, תמורתם קיבל 365 אלף שקלים; להלפרין מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-4.3 מיליון שקל (חלק מהסכום התחלק בין חלק מהנאשמים) ולאביאל מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-815 אלף שקל (שניים מהסבבים הושלמו, אך לא הועברה תמורה).

בכתב האישום נאמר, כי הנאשמים ושותפיהם ידעו שהסחורה המוברחת עשויה להגיע לידי גורמי טרור ובהם החמאס או מי מטעמו, ולשמש ולסייע לחיזוק כוחם ולקידום ומימון פעולתם. הם ביצעו את מעשיהם בעבור בצע כסף, כשהם יודעים שבמעשיהם הם עוקפים את ההגבלות שהטילה מדינת ישראל על הכנסת סחורות לעזה, כחלק ממאמצי המלחמה, וחרף הנזק הביטחוני הברור הגלום במעשיהם.

לכלל הנאשמים יוחסו עבירות של סיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ולקיחת שוחד. ולאביאל ואמיר יוחסה גם עבירה של מתן שוחד. כמו כן, יוחסו לנאשמים עבירות מס ועבירות לפי חוק המאבק בטרור.

הפרקליטות הגישה בקשה לחלט רכוש של הנאשמים. יצוין, כי הפרשה נחקרה על ידי ימ"ר דרום, השב"כ ויחידת יהלו"ם ברשות המיסים.