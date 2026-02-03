בצלאל זיני הוא אחיו של ראש השב"כ האלוף במיל. דוד זיני . אביהם הוא הרב יוסף זיני, רב שכונה באשדוד ודמות מוכרת בציונות הדתית. זיני הוא לוחם מילואים ששירת תקופה ארוכה של כ-200 ימים במהלך מלחמת "חרבות ברזל", ולפי עורך דינו איבד חברים לנשק והקריב רבות למען המדינה.

החשד המרכזי נגד זיני הוא מעורבות ברשת שהבריחה סחורות לתוך רצועת עזה דרך המעברים, בזמן שהמלחמה מתנהלת. לפי ההגנה, מדובר בעיקר בהברחת סיגריות, אך החקירה בוחנת את היקף הפעילות והמעורבים בה. המקרה עורר עניין ציבורי רב בשל הקשר המשפחתי לראש השב"כ ובשל העובדה שהחשוד עצמו הוא לוחם מילואים שהשתתף באופן פעיל במלחמה.

הפרשה מעלה שאלות מורכבות בנוגע לפיקוח על המעברים לרצועת עזה בזמן מלחמה, ולמנגנוני הבקרה על תנועת הסחורות. החקירה בוחנת כיצד פעלה רשת ההברחה, מי היו המעורבים בה, ומה היה היקף הפעילות לאורך תקופת המלחמה.

המקרה מדגיש את האתגרים הביטחוניים והמשפטיים הכרוכים בניהול המעברים לעזה בתקופת לחימה, כאשר קיים צורך לאזן בין שיקולים הומניטריים לבין שמירה על הביטחון ומניעת הברחות. הטיפול בפרשה צפוי להשפיע על נהלי הפיקוח והבקרה במעברים.