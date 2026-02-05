כיכר השבת
הקואליציה בסכנה

המאבק על חוק הגיוס | דרעי במהלך דרמטי: הגביר את הלחץ על נתניהו וסיכל הצבעה על חוק ההסדרים

ברגע האחרון, בלחץ שהוביל יו"ר ש"ס אריה דרעי, נדחתה ההצבעה על חוק ההסדרים לשבוע הבא | מאחורי הקלעים: הזעם החרדי על המשך משיכת הזמן בחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות | חוק ההסדרים בסכנה שכן לקואליציה נותרו כעת פחות מ-30 יום לאשר את חוקי התקציב וההסדרים (חדושת, פוליטי)

מהלך דרמטי. יו"ר ש"ס אריה דרעי

ועדת הכנסת קיימה מרתון דיונים של עשרות שעות על פיצול סעיפי חוק ההסדרים ושיבוצם בוועדות בכנסת, אך ברגע האחרון, רגע לפני ההצבעה, יו"ר ש"ס ח"כ הורה לחברי הכנסת של ש"ס שלא לאפשר את ההצבעה.

ואכן, בתום הדיונים הוועדה התפזרה ללא הצבעה שנדחתה - בינתיים - לשבוע הבא, במידה ועד אז ש"ס תסכים לשתף פעולה עם חקיקת התקציב וחוק ההסדרים.

מאחורי הקלעים של המהלך הדרמטי שהוביל הלילה דרעי עומד הזעם החרדי על המשך משיכת הזמן ואי קידום והסדרת מעמד תלמידי הישיבות כשברקע חילוקי הדעות בין הסיעות החרדיות לייעוץ המשפטי של הכנסת.

בשל הצעד של דרעי הלילה, חוק ההסדרים נמצא בסכנה אמיתית שכן כעת נותרו לקואליציה 30 יום נטו להעברת תקציב המדינה לשנת 2026. חוק ההסדרים כולל בין היתר את רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', רפורמה שאם לא תעבור הוא איים לפזר במיידית את הכנסת.

יצוין כי בעוד חברי הכנסת של ש"ס נמנעו מלהשתתף בדיוני הוועדה בכדי להימנע מהצבעה נגד הקואליציה, ח"כ יצחק גולדקנופף השתתף בדיונים והצביע נגד ההצעות יחד עם חברי הכנסת מהאופוזיציה.

ח"כ בש"ס אמר הבוקר בשיחה עם 'כיכר השבת': "אמרנו מהרגע הראשון שלא נאפשר שהתקציב יעבור ללא הסדרת מעמד תלמידי הישיבות וכך יהיה, הסכמנו לתמוך בקריאה ראשונה בכדי לאפשר עוד מספר ימים לקידום חוק הגיוס ולצערנו זה לא קרה".

