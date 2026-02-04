עימות חסר תקדים בין חרדי לדרוזי מרמת הגולן: "למה אתם לא מתגייסים?!" ( צילום: ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

פרק 9: על רקע נופי רמת הגולן, התפתח עימות חריף ובלתי צפוי בין שני עולמות. מצד אחד עמד ד"ר סאלים ספאדי, ראש מועצת מסעדה לשעבר ונציג הדרוזים בעימות. מהצד השני - חיים פוקס, איש תיירות חרדי. העימות כלל שאלות יסוד על דת וציונות, נאמנות למדינה, והמחיר של זכויות בלי חובות.

פתחתי בשאלה לעבר ד"ר ספאדי: "הדרוזים בישראל מתגייסים במאה אחוז - מה עם הדרוזים של רמת הגולן?".

ד"ר ספאדי הסביר את המורכבות. "המדינה לא קיבלה החלטה סופית לספח את כל רמת הגולן", אמר, "והדרוזים של הגולן עדיין בבעיה של מה ילד יום - תלויים באוויר ללא החלטה ברורה לגבי עתידם ואזרחותם".

אבל ספאדי, שכיהן כראש מועצת מסעדה וידוע כפוליטיקאי ממולח, משך את השיחה במהירות לביקורת חריפה על הציבור החרדי שלא מתגייס בהמוניו לצבא.

ספאדי העיד על עצמו בגאווה: "אני ממייסדי התנועה הדרוזית הציונית". התנועה הוקמה כתשובה ישירה לערבים שהכריזו בשנת 1974 על מדינת ישראל שהיא מדינה גזענית. "באנו אנחנו הדרוזים", סיפר, "הקמנו את התנועה הדרוזית הציונית, אמרנו שזה שקר והיא לא גזענית". זו הייתה הצהרת נאמנות ברורה למדינה ולמפעל הציוני.

ואז הגיעה הקריאה החריפה שלו לחרדים: "אני מקווה שאחינו החרדים יפנימו שאני לא יכול למות בשבילם. אלא שנינו צריכים למות אחד בשביל השני כדי לחיות אחד בשביל השני. לכן החרדים חייבים לחנך את הילדים שלהם שמדינת ישראל היא המגן של כולם, וכולם צריכים ללכת לצבא".

איש התיירות חיים פוקס הגיב בחדות: "אם היו גורמים לספאדי שלא להיות דרוזי", קרא פוקס, "גם הוא לא היה מתגייס!".

פוקס לא הסתפק בכך והמשיך לתקוף. "אם הצבא היה גורם לך שהילדים שלך לא יהיו דרוזים", שאל אותו ישירות, "האם היית מסכים לזה שהם יתגייסו?".

ספאדי ניסה להשיב בשאלה נגדית: "סמוטריץ' ושאר הדתיים לאומיים כופרים שהלכו לצבא?", הוא ניסה להראות שהצבא אינו בהכרח מחלן, וניתן לשמור על הזהות הדתית גם בתוך המסגרת הצבאית. אם דתיים לאומיים נשארים דתיים למרות שירותם - למה חרדים לא יכולים?

אבל פוקס הסביר את החשש החרדי האמיתי, החשש שעומד בבסיס סירובם להתגייס. הוא טען בבהירות: "אם הדרוזים לא היו נשארים דרוזים בצבא - הם לא היו מתגייסים!".

זו הייתה הטענה המרכזית שלו: החרדים חוששים שהצבא יחלן את ילדיהם, ישנה את זהותם הדתית, ולכן הם מסרבים. ואם הדרוזים היו במצב דומה, גם הם היו מסרבים.

השוני אינו בנאמנות למדינה, טען פוקס, אלא בתפיסה של מה הצבא עושה לזהות הדתית. זהו ויכוח שממשיך להדהד בחברה הישראלית עד היום.