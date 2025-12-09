ממי הדרוזים מבקשים מחילה - מהנביא או מהאלוקים? | ביקור מצולם

מאקם נבי חד'ר ברמת הגולן. לדעת חוקר הקברים הנודע הרב גבאי הוא קבר רב אשי ורב פפא (ולא הציון המפורסם בגבול לבנון) ( צילום: ישראל שפירא )

פרק 5: "אנשים מגיעים לפה להתפלל בדרכם לרמת הגולן", אומר לי כבוד השייח ריאד חמזה מבקר המועצה הדתית העליונה של עדת הדרוזים.

קבר אליהו הנביא? יענקל'ה קורנבליט משתטח בנבי חאד'ר ( צילום: מתוך ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

כך אצל דת הדרוזים, מסורת בדבר המקום, שבגלל המצבה הנראית לעין, רבים סבורים בטעות שהמדובר בקבר אליהו הנביא, וכמובן שזהו לא נכון, כי אליהו הנביא חי לעולם ועד כמבואר בתורה הקדושה, וכך גם סבורים הדרוזים.

אלא שלדרוזים יש מסורת מקומית על מקום מנוחתו של אליהו הנביא, ולא רק בכפר יאסיף, אלא גם ברמת הגולן. מסורת בידיהם שאליהו הנביא עבר במקום בדרכו לסוריה, ואל מקום זה הוביל אותנו ידידי שייח' ריאד חמזה.

דרוזים מבקשים מחילה מהנביא, או מהאלוקים?

שאלה מסקרנת ביותר אני שואל את השייח': "האם דרוזים מבקשים מחילה מהאלוקים או מהצדיק?". השייח' עונה לי "מהאלוקים, והנביא משתדל למעננו בפני האל".

טרקלין המאקם נבי חאד'ר מצויים בו תמונות רבות, אחת מהם היא של גו'רגוס דמות מיתולוגית מדתות רבות. לדברי השייח' בעיר צידון - חי מלך הייתה לו בת. כל שנה בעונה מסוימת היה יוצא מהים תנין וטרף אנשים. המלך החליט להעניק לתנין מראש "קורבנות אדם" כך התנין יניח לשאר האנשים לנפשם... (סיפור זה מופיע גם ביפו). יום אחד הגורל נפל על בת המלך, ולפני שהיא הושלכה לתנין האיום, התערב גורגיוס והרג את התנים עם הרומח שלו אחת ולתמיד.

בסיורינו זה שאלתי את השיח' על סגנונות כיסויי הראש של הדרוזים, וקיבלתי תשובות מעניינות, אותם תוכלו לראות בסרטון המצורף לכתבה.

רקע: אלח'דר – אליהו הנביא?

השם "אלח'דר" פירושו "הירוק" בערבית - כינוי המסמל שזכרו של הנביא יישאר תמיד רענן כמו צמח ירוק. וגם בגלל התופעה שהייתה נגרמת כשהוא היה יושב להתפלל אז האדמה שישב עליה הייתה הופכת לירוקה. בעדה הדרוזית, אלח'דר מזוהה עם אליהו הנביא, דמות מרכזית המשותפת לכל הדתות האברהמיות.

מדי שנה, ב-25 בינואר, חוגגים הדרוזים את חג נבי אלח'דר - יום שבתון לעדה. העלייה לרגל המרכזית מתקיימת במקאם אלח'דר שבכפר יאסיף בגליל המערבי, אך מקאמים נוספים המוקדשים לאליהו הנביא מפוזרים ברחבי הארץ: במוחרקה ליד דלית אל-כרמל, במערת אליהו בחיפה, בבוקעתא, ובבניאס - שם ביקרנו במהלך המסע.

האמונה המשותפת לכל הדתות היא שאליהו הנביא חי לעולם ועד, והוא זה שיבשר את הגאולה, ויהי רצון שנזכה בב"א.