זדורוב קיבל את הצ'ק: הפיצוי היקר בהיסטוריה?

לאחר יותר משנה מאז זיכויו הדרמטי מרצח תאיר ראדה ז"ל, הגיעה הפרשה המשפטית לסיומה הפיננסי: עורך הדין ירום הלוי, שייצג את רומן זדורוב בתביעת הפיצויים נגד המדינה, קיבל את הצ'ק הנכסף.

צו איסור פרסום: לבקשת באי כוחו של זדורוב, הוטל צו איסור פרסום על גובה הפיצוי הסופי ששולם על 15 השנים שבהן שהה זדורוב בכלא.

הערכות קודמות: לפני כשלושה חודשים דווח כי בין זדורוב לפרקליטות הושגה פשרת ענק, והמדינה תפצה אותו בכ-17 מיליון שקל. זהו אחד מתשלומי הפיצויים הגבוהים, אם לא הגבוה ביותר, בתולדות המדינה.

חלוקת התשלום: גורם המעורב בטיפול בתביעה אישר כי המשטרה ומשרד המשפטים התחלקו ביניהם בתשלום הפיצויים.

סוף למרתון משפטי בן 17 שנה

התשלום מגיע לאחר סאגה משפטית שנמשכה למעלה מ-17 שנה, שהחלה ברצח תאיר ראדה ז"ל בת ה-13 בבית הספר בקצרין ב-2006.

ההרשעות: רומן זדורוב הורשע לראשונה ב-2010, והרשעתו אושרה שוב במשפט חוזר בפני אותו הרכב ב-2013. ערעורו לעליון נדחה.

הזיכוי ההיסטורי: בשנת 2021 קבע בית המשפט העליון כי יש לערוך משפט חוזר, שבסופו זוכה זדורוב מכל אשמה במאי 2023, בדעת רוב.

תגובתו לזיכוי: לאחר הזיכוי, אמר זדורוב בקול נרגש: "האמת בסוף יצאה לאור. אני מאושר. אמרתי לאילנה ראדה מהרגע הראשון שלא הרגתי את הבת שלה".

שכר הטרחה: הועבר לעורכי הדין

מסכום הפיצוי יעביר כעת זדורוב את שכר הטרחה שעליו סוכם עם עורכי הדין שליוו אותו במשך השנים הארוכות במאבק לזיכוי ובניהול תביעת הפיצויים.