כיכר השבת
יוקר הכליאה

זדורוב קיבל את הצ'ק: הפיצוי היקר בהיסטוריה?

רומן זדורוב שזוכה מרצח תאיר ראדה לפני כמעט 20 שנה  קיבל פיצוי עתק מהמדינה על כך שישב כמעט 17 שנים בכלא; המשטרה ומשרד המשפטים התחלקו בפיצוי; לפי הערכות, סכום הפשרה היה כ- 17 מיליון שקל (בארץ)

זדורוב עם עורך דינו לאחר הזיכוי (צילום: מיכאל גלעדי/פלאש 90)

לאחר יותר משנה מאז זיכויו הדרמטי מרצח תאיר ראדה ז"ל, הגיעה הפרשה המשפטית לסיומה הפיננסי: עורך הדין ירום הלוי, שייצג את רומן זדורוב בתביעת הפיצויים נגד המדינה, קיבל את הצ'ק הנכסף.

צו איסור פרסום: לבקשת באי כוחו של זדורוב, הוטל צו איסור פרסום על גובה הפיצוי הסופי ששולם על 15 השנים שבהן שהה זדורוב בכלא.

הערכות קודמות: לפני כשלושה חודשים דווח כי בין זדורוב לפרקליטות הושגה פשרת ענק, והמדינה תפצה אותו בכ-17 מיליון שקל. זהו אחד מתשלומי הפיצויים הגבוהים, אם לא הגבוה ביותר, בתולדות המדינה.

חלוקת התשלום: גורם המעורב בטיפול בתביעה אישר כי המשטרה ומשרד המשפטים התחלקו ביניהם בתשלום הפיצויים.

סוף למרתון משפטי בן 17 שנה

התשלום מגיע לאחר סאגה משפטית שנמשכה למעלה מ-17 שנה, שהחלה ברצח תאיר ראדה ז"ל בת ה-13 בבית הספר בקצרין ב-2006.

ההרשעות: רומן זדורוב הורשע לראשונה ב-2010, והרשעתו אושרה שוב במשפט חוזר בפני אותו הרכב ב-2013. ערעורו לעליון נדחה.

הזיכוי ההיסטורי: בשנת 2021 קבע בית המשפט העליון כי יש לערוך משפט חוזר, שבסופו זוכה זדורוב מכל אשמה במאי 2023, בדעת רוב.

תגובתו לזיכוי: לאחר הזיכוי, אמר זדורוב בקול נרגש: "האמת בסוף יצאה לאור. אני מאושר. אמרתי לאילנה ראדה מהרגע הראשון שלא הרגתי את הבת שלה".

שכר הטרחה: הועבר לעורכי הדין

מסכום הפיצוי יעביר כעת זדורוב את שכר הטרחה שעליו סוכם עם עורכי הדין שליוו אותו במשך השנים הארוכות במאבק לזיכוי ובניהול תביעת הפיצויים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר