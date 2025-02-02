כיכר השבת

עוד כתבות על רומן זדורוב:

סכום עתק על כל שנה

||
3

מיליון שקל לשנה 

||
25

480 ש"ח ליום

||
30

לא לוקחים אחריות

||
9

הפרשה שטלטלה את המדינה

||
33

זדורוב יישאר בכלא?

||
12

"ראיה חלשה"

||
6

דרמה במשפט

||
9

דרמה במשפט זדורוב

||
3

דרמה בבית המשפט

||
14

15 שנים אחרי

||
9

המשפט החוזר

||
46

התחדש משפט זדורוב

||
12

אחרי השחרור

||
8

רומן זדורוב ישוחרר?

||
15

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר