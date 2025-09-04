כיכר השבת
מיקרופון פתוח תיעד את שיחת פוטין ונשיא סין - והסא"ל שחשוד בהצתה | צפו

עזה - דילמה ישראלית דרמטית לחץ צבאי או כיבוש מלא | סא"ל עמוס דורון חשוד בהצתת פח, נזק כבד לרכוש | פוטין ושי חוששים להזדקן שיחה מיקרופון פתוח נחשפה | רומן זדורוב זוכה פיצוי 17 מיליון שקל לשנים בכלא | חטיבת ההרים חוגגת שנה פעילויות מבצעיות מסוכנות בלבנון וסוריה | תחזית | היום בכיכר צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

יהודה גליקמן במגזין סוף השבוע של אתר בסקירה מקיפה על עזה: שלוש דרכים דרמטיות, כיבוש מלא, עסקה עם , או לחץ צבאי, כל אחת והסיכון שלה.

עמוס דורון סא"ל במיל' פעיל מחאה הצית פח בירושלים וגרם לשריפת רכב תושבים, ובינתיים פעילים גייסו תרומות של 200 אלף שקלים לקניית רכב חדש.

דרמה מיקרופון פתוח תיעד את פוטין ושי מדברים על חיי נצח והזדקנות, הפחד ממות חשוף לכולם.

רומן זדורוב זוכה לאחר 15 שנה, המדינה צפויה לשלם לו 17 מיליון שקלים.

חטיבת ההרים 810 חוגגת שנה עם מבצעים מסוכנים ב ובסוריה, חיסול תשתיות ואיום מתמיד על האויב

תחזית: סוף השבוע חם מהרגיל אך מזג האוויר לא צפוי לדרמה מוכנים

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

