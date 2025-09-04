"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

יהודה גליקמן במגזין סוף השבוע של אתר כיכר השבת בסקירה מקיפה על עזה: שלוש דרכים דרמטיות, כיבוש מלא, עסקה עם חמאס, או לחץ צבאי, כל אחת והסיכון שלה.

עמוס דורון סא"ל במיל' פעיל מחאה הצית פח בירושלים וגרם לשריפת רכב תושבים, ובינתיים פעילים גייסו תרומות של 200 אלף שקלים לקניית רכב חדש.

דרמה מיקרופון פתוח תיעד את פוטין ושי מדברים על חיי נצח והזדקנות, הפחד ממות חשוף לכולם.

רומן זדורוב זוכה לאחר 15 שנה, המדינה צפויה לשלם לו 17 מיליון שקלים.

חטיבת ההרים 810 חוגגת שנה עם מבצעים מסוכנים בלבנון ובסוריה, חיסול תשתיות ואיום מתמיד על האויב

תחזית: סוף השבוע חם מהרגיל אך מזג האוויר לא צפוי לדרמה מוכנים

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

