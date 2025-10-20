בעידן שבו רחפנים זולים וקטנים הופכים לאיום אמיתי על שדות הקרב, מופיע שחקן חדש בזירת ההגנה - נשקי קרן מיקרו-גל רבי-עוצמה. ניסוי שנערך השנה בארצות הברית הצליח להפיל עשרות רחפנים במכה אחת באמצעות פולס אלקטרומגנטי יחיד, שפגע במעגלי התקשורת והשליטה של כלי הטיס.

המערכת, המכונה Leonidas ומפותחת על ידי חברת Epirus, עושה שימוש באנרגיית מיקרוגל מרוכזת במקום בתחמושת קינטית. "זה כמו להעניק לרחפן 'מסך כחול של מוות' שהופיע במחשבים שקרסו," מסביר מנכ"ל החברה, אנדי לוארי, כשהוא מתאר כיצד האנרגיה משבשת את האלקטרוניקה הזעירה שבלב הרחפנים. מאחורי ההדגמה עומד חזון להפוך את ההגנה מטכנולוגיה יקרה ומוגבלת לכלי אפקטיבי וזול - עלות יירוט רחפן יחיד נאמדת בכחמש אגורות בלבד, לעומת עשרות אלפי דולרים ליירוט טיל.

לדברי מקורות בצבא ארה"ב, המערכת החדשה הצליחה ליירט 61 רחפנים במבחן מבצעי שנערך באינדיאנה באוגוסט האחרון. גם סין, כך דווח ב"שינחואה" וב"סאות' צ'יינה מורנינג פוסט", מפתחת נשק דומה - מערכת ניידת שמפיקה שדה חשמלי בעוצמה של פיצוץ גרעיני קטן ויכולה להשבית ציוד אלקטרוני בסדר גודל של צי שלם ממרחק של מאות מטרים.

אלא שמעבר לטכנולוגיה המרתקת עומדת מציאות מטרידה: מלחמות העתיד יוכרעו גם בתחום האלקטרומגנטי. כפי שהדגיש תת-אלוף שון גייני מהמשרד להגנה מפני מערכות בלתי מאוישות: "נחילי רחפנים אינם עוד תרחיש עתידי - הם כבר כאן, ואנחנו חייבים פתרונות שיפעלו מהר מהם".

בתוך כך, גם חיל האוויר האמריקני מתכנן להשתמש במערכת החל מ-2026, וכוחות הנחתים כבר רכשו גרסה ניידת לניסויים בשטח. לצד ההתקדמות האמריקנית, מומחים מזהירים שהמירוץ אחר נשקי אנרגיה מכוונת עלול לפתוח עידן חדש של לוחמה אלקטרונית, שבו מי שישלוט בגלי המיקרוגל - ישלוט בשמיים.