חברת Honor הסינית הציגה השבוע את סדרת הדגל החדשה שלה, Magic8 ו-Magic8 Pro, לצד הצצה למכשיר קונספט עתידני בשם "טלפון הרובוט", שממחיש את החזון של החברה לשלב תנועה פיזית ובינה מלאכותית במוצרי הסלולר של העתיד.​

סדרת Magic8 החדשה נועדה לבסס את מעמדה של Honor כשחקנית מובילה בתחום הסמארטפונים ה"חכמים באמת". שני הדגמים מופעלים על ידי מעבד Snapdragon 8 Elite Gen 5 החדש של קוואלקום, ומצוידים בכפתור פיזי חדש המוקדש לעוזר הדיגיטלי YOYO - שניתן להפעילו בלחיצה אחת לצורך ביצוע פעולות אוטומטיות כמו ארגון צילומי מסך, ניהול פגישות וכתיבת הודעות.

דגם ה-Magic8 Pro כולל מסך OLED בגודל 6.71 אינץ', רענון של 120 הרץ ובהירות שיא של 6,000 ניטים. המכשיר מגיע עם סוללת סיליקון-פחמן בקיבולת 7,200mAh בסין (או 6,270mAh בגרסה האירופית) ותומך בטעינה מהירה בהספק 100 ואט ובטעינה אלחוטית של 80 ואט. הונור מבטיחה זמן שימוש של יומיים מלאים בטעינה אחת.

מערך הצילום בדגם הבכיר כולל חיישן טלפוטו של 200 מגה-פיקסל עם זום אופטי פי 3.7 וייצוב אופטי, מצלמה ראשית של 50 מגה-פיקסל עם מפתח f/1.6 ועדשה רחבה נוספת של 50 מגה-פיקסל לזוויות צילום רחבות במיוחד. מלפנים נמצאת מצלמת סלפי של 50 מגה-פיקסל וחיישן עומק תלת־ממדי המאפשר זיהוי פנים מדויק ומהיר.​

במקביל לסדרת הדגל החדשה, חשפה הונור את הקונספט "טלפון הרובוט" - סמארטפון עתידני המצויד בזרוע מצלמה נשלפת על מנגנון גימבל ממונע, שמבצעת תנועות אוטונומיות ומשמשת לצילום מזוויות חדשות לחלוטין. לפי החברה, הרובוט מסוגל לעקוב אחרי נושא הצילום, לצלם את תנועת הכוכבים בלילה ולבצע תיקוני ייצוב בזמן אמת באמצעות אלגוריתמים מבוססי למידה עמוקה.

ב-Honor ציינו כי הטכנולוגיה הרובוטית נמצאת עדיין בשלב פיתוח, אך צפויה להיות מוצגת בפעולה מלאה במהלך כנס MWC 2026 בברצלונה, כחלק מהשקעה של 10 מיליארד דולר בתוכנית "Alpha Plan" - מהלך שמטרתו לשלב בין בינה מלאכותית, רובוטיקה וחוויית משתמש אנושית.

מחירי ההשקה בסין עומדים על 4,499 יואן לדגם Magic8 הבסיסי ועל 5,699 יואן לגרסת Magic8 Pro – שהם כ-630 ו-800 דולר בהתאמה, כאשר ההשקה באירופה צפויה להתרחש עד סוף השנה.​