פרובוקציה מכוונת

חברת AI השיקה קמפיין "תפסיקו להעסיק בני אדם" - מה שקרה אחר כך יפתיע אתכם

חברת ה-AI ארטיסאנס השיקה קמפיין חוצות פרובוקטיבי: “תפסיקו להעסיק בני אדם” | למרות שהקמפיין גרר זעם ציבורי, בחברה ציינו שקהל היעד התלהב - ואלפי פגישות עבודה נקבעו בעקבות המהלך (בעולם)

השלט הפרובוקטיבי (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

חברת ה- ארטיסאנס השיקה בסן פרנסיסקו קמפיין חוצות פרובוקטיבי: “תפסיקו להעסיק בני אדם”.

לצד המסר הזה הופיעו מסרים נוספים הלועגים לאיכות העבודה האנושית, כמו “ארטיסאנס לא יתלוננו על איזון בית-עבודה”, “בני אדם הם כל-כך 2023”, “ארטיסאנס לא יגיעו לעבודה עם הנגאובר”, “תעסיקו ארטיסאנס, לא בני אדם” ו“עידן העובדים מבוססי ה-AI כבר כאן”, כשדמות ה-AI של החברה, 'אווה', מוצגת כעובדת אנושית לכל דבר.

השלט הראשון הוצב בדרך מנמל התעופה לעיר, ואף הכיל שגיאת כתיב אנושית שנשארה במכוון כחלק מההפצה. זמן קצר לאחר מכן צילום של השלט הופץ ברשתות והפך ויראלי.

למרות שהקמפיין גרר זעם ציבורי ואיומים, בחברה ציינו שהתגובות השליליות הגיעו בעיקר מקהלים שאינם רלוונטיים להם, בעוד שקהל היעד - חברות טכנולוגיה - דווקא התלהב. אלפי פגישות עבודה נקבעו לדבריהם בעקבות המהלך, ונרשם זינוק חד בחיפושים למותג.

בחברה מדגישים כי אין להם כוונה אמיתית להחליף בני אדם, אלא להפוך עבודות מונוטוניות לאוטומטיות ולשפר את איכות העבודה האנושית. לדבריהם, המטרה ארוכת הטווח בעולם שבו AI מבצע חלק גדול מהמשימות היא שבוע עבודה קצר יותר - ואף רמת חיים שתאפשר חופש גדול יותר לבני אדם, אך כיום הם רק בתחילת הדרך.

