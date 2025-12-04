על רקע הביקורת הגוברת כלפי תכני מדיה המופקים בבינה מלאכותית המוגדרים לא פעם כעשייה שטחית וחסרת מקוריות, מתברר כי הטכנולוגיה מסוגלת גם לייצר ערך רגשי משמעותי כאשר משתמשים בה באופן נכון.

מקרה מרגש שהתרחש לאחרונה מדגים זאת היטב. נכד יצר סרטון AI המתאר את סיפור חייו של סבו לכבוד יום הולדתו ה־90, והצליח לרגש עמוקות את הסב ואת כל בני המשפחה.

באמצעות אוסף של תמונות משפחתיות ישנות, הצליח הנכד להרכיב וידאו נוגע ללב שהותיר את הסב ללא מילים, בעוד שאר בני המשפחה דמעו מהתרגשות.

בקטע הווידאו נראה הסב צופה בריכוז ברגעים מילדותו, שהופכים מתמונות סטילס לזיכרונות חיים – עם תנועה ופרטים שהיה בטוח שלעולם לא יחווה שוב.

מאות תגובות הציפו את הרשת בנוגע לסרטון המרגש, ורבים כתבו כי מדובר אולי בשימוש הטוב ביותר בטכנולוגיית בינה מלאכותית.

אחד המגיבים כתב: "איזו טכנולוגיה נפלאה כשהיא בידיים הנכונות". אחר הוסיף: "עוד יום שבו אני בוכה מאנשים זרים באינטרנט". מגיב נוסף ציין: "בתור מי שסולד מ־AI, זה אחד השימושים הטובים ביותר שראיתי. זה משהו שכמעט בלתי אפשרי לעשות בלי הטכנולוגיה החדשה הזו, ואני לא יכול לדמיין את עוצמת הרגשות שהוא חווה כשהזיכרונות שלו הונפשו מול עיניו".