גבר הודי ביצע הנשמה לנחש שהתחשמל - והציל את חייו | צפו

מציל חיות בוואסלאד שבמדינת גוג'ראט בהודו הצליח להציל את חייו של נחש באמצעות הנשמה מפה לפה, לאחר שזה התחשמל במהלך טיפוס על עמוד חשמל.

הנחש, שעל-פי ההערכה עלה על העמוד בחיפוש אחר טרף, התחשמל ונפל מגובה של כ-15 מטרים אל הקרקע, שם נותר מחוסר הכרה.

למקום האירוע הוזעק מוקש ויאד, מציל בעלי חיים בעל ניסיון של כעשר שנים והכשרה ממכון מחקר ייעודי לנחשים. עם הגיעו למקום, הוא מצא את הנחש ללא תזוזה וללא תגובה.

ויאד החל לבצע בו החייאה מפה לפה, ובמקביל הקיש על אזור הלב במרווחי זמן קבועים. במשך כמעט חצי שעה המשיך בניסיונות ההחייאה בעקביות, עד שלאט-לאט החל הנחש להראות סימני ותנועה. לאחר שהתאושש לחלוטין, הוא שוחרר חזרה ליער סמוך.

תיעוד הווידאו של ההצלה הדרמטית הפך ויראלי ברשתות החברתיות, ומשתמשים רבים שיבחו את מסירותו של המציל.

הנחש שחולץ הוא זעמן הודי, נחש שאינו ארסי ונפוץ בהודו ובחלקים נוספים של דרום אסיה. זהו נחש מהיר וזריז, אך למעשה הוא אינו מסוכן לאדם. לנחש תפקיד חשוב במערכת האקולוגית, ובמיוחד בסביבה חקלאית ובישובים, בכך שהוא מסייע בצמצום אוכלוסיות המכרסמים.