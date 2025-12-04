פצצת מכחולית כבדה: הנשק שישראל הסתירה

בחשבון רשת X פופולרי בקרב חוגי צבא ומעריצי ציר ההתנגדות (@hmdmosavi) פורסמה תמונה חדה של שברי פצה מונחית מדויקת.

לטענת המפרסם, הפצצה היא ישראלית מסוג "מכחולית" (Mikholit) , בגרסה גדולה וכבדה בהרבה מזו שהייתה מוכרת עד כה לציבור ולקהילת המודיעין הפתוח (OSINT).

ה"מכחולית" - הנגזרת מטיל "נמרוד" שפותח על ידי התעשייה האווירית לישראל - מוכרת עד כה כחימוש מדויק קטן יחסית, במשקל של כ-100 ק"ג, המיועד לשיגור בעיקר ממטוסים ללא טייס (מל"טים).

התמונה שפורסמה מעידה על שדרוג טכנולוגי משמעותי וראיות לגירסה הכבדה:

קוטר רחב: שברי גוף הפצצה מציגים קוטר רחב משמעותית מהדגם הבסיסי.סימני זיהוי: נראים סימני זיהוי ישראליים מובהקים, כולל שרידים של מערכת ההנחיה האלקטרו-אופטית של המכחולית.הערכת מומחים: מומחים עצמאיים מעריכים כי מדובר בגרסה כבדה בהרבה, ככל הנראה במשקל של 500 ק"ג או יותר, המסוגלת לשאת ראש קרב גדול בהרבה מהדגם הסטנדרטי.

זכר למלחמת 12 הימים

הצורך בנשק כבד ומדויק זה עולה בקנה אחד עם הדיווחים אודות מלחמת 12 הימים, שבה ביצעה ישראל מאות גיחות עומק לתוך שטח איראן.

כלי מרכזי: המכחולית הפכה, על פי מקורות זרים, לאחד הכלים המרכזיים של ישראל לתקיפות מדויקות מרחוק, תוך צמצום הסיכון לכלי הטיס המבצעיים.תחמושת נוספת: במבצע דווח על שימוש נרחב בפצצות מדויקות מסוגים שונים, כגון SPICE ו-Rampage.